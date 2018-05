Concorsi truccati nelle università | ecco tutta la lista di quelle sott’inchiesta

Blastingnews

(Di martedì 8 maggio 2018) La prima regola per fare carriera nell’italiana è avere la consapevolezza che non è il merito a orientare le scelte, ma la logica del “do ut des” e del “vile commercio dei posti’. Questo in un paese diverso dall’Italia probabilmente non sarebbe socialmente ed eticamente tollerato. Ma dato che il fenomeno “concorsopoli” è invece ben radicato nel Belpaese, non di rado capita di venir a conoscenza di casi di palese corporativismo dell’istituzione universitaria. In questo articolo proviamo a raccontare varie storie che confermano il dilagante fenomeno di concorsopoli e la crescita del contenziosoitaliane.Da una parte dunque c’è chi decide di non ribellarsi e assecondare il sistema di corruzione e le consolidate pratiche di lottizzazione generalmente in corso nell’accademia italiana, dall’altra parte ci sono tutti coloro che si ribellano contro quella gestione ...