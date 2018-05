Conan Exiles disponibile su tutte le piattaforme

La versione PS4 di Conan Exiles si mostra in un video gameplay : Dopo oltre un anno di accesso anticipato su PC e diversi mesi su Xbox One, Conan Exiles di Funcom sarà ufficialmente lanciato, anche su PlayStation 4.Fino ad ora nessuno, al di fuori degli sviluppatori di Funcom, ha visto il gioco girare sulla console di Sony. Ma ora possiamo finalmente dare uno sguardo a Conan Exiles per PS4 nel video gameplay accompagnato dal commento del director Joel Bylos e del community manager Jens Erik Vaaler.Per inciso, ...

Conan Exiles : spuntano i dettagli tecnici delle versioni PS4 Pro e Xbox One X : Conan Exiles, recentemente protagonista di un trailer incentrato sul mondo di gioco, sta per uscire da Steam Early Access e Xbox One Game Preview l'8 maggio; questo è anche il momento in cui il gioco di sopravvivenza online open world ambientato nel mondo creato da Robert Ervin Howard debutterà per la prima volta su PlayStation 4.Wccftech ha contattato Funcom per una rapida intervista pre-lancio con il direttore creativo Joel Bylos e ha ottenuto ...

Alla scoperta del mondo di Conan Exiles in un nuovo video : "Da aridi deserti a vette ghiacciate, da umide paludi a temperature estreme. La terra di Conan Exiles è un enorme mondo ostile dove solo i più forti sopravviveranno," recita la voce narrante di questo nuovissimo video che mostra il viaggio che i giocatori intraprenderanno mentre combattono per sopravvivere nell'open world del survival game di Funcom quando verrà lanciato l'8 Maggio. Ecco il comunicato ufficiale e il video dedicato al mondo di ...

Pronti a trasformarvi in pericolosi barbari con il nuovo trailer di Conan Exiles? : Dopo 14 mesi di Early Access, Conan Exiles verrà finalmente lanciato l'8 Maggio e sarà disponibile in tutto il mondo in versione fisica e digitale. Oggi, Funcom dà inizio al countdown verso il lancio pubblicando un nuovo trailer che mostra il look e il gameplay del nuovo titolo. Gli sviluppatori hanno inoltre pubblicato un post sul proprio blog spiegando esattamente cosa vedremo nel gioco al lancio. E ci saranno tante novità. Ecco il comunicato ...

