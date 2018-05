“È già morto”. Ma quando vanno a staccare la spina… I genitori avevano deciso di donare i suoi organi dopo il Consulto dei medici. La storia che commuove il mondo : Questa storia ha dell’incredibile. dopo la tragedia del piccolo Alfie, ecco che invece arriva un vero e proprio inno alla vita. La vita che sa vincere la morte. Sembrava spacciato Trenton McKinley, un 13enne dell’Alabama (Usa) rimasto vittima di un grave trauma cerebrale e ormai ritenuto senza speranza dai medici. Il suo era un caso disperato, tanto che i genitori – su consiglio dei medici – avevano ormai ...

Con medici e farmacisti ‘psicologi’ -40% disturbi colon irritabile : Roma, 8 mag. (AdnKronos Salute) – Contro la sindrome dell’intestino irritabile informazione e ascolto possono fare molto: medici di famiglia e farmacisti un po’ ‘psicologi’, che supportano il paziente e lo informano sul ‘funzionamento’ del disturbo di cui soffrono, possono aiutare a ridurre i sintomi fino al 40%. Lo spiega Enrico Corazziari, docente di gastroenterologia all’università Sapienza di ...

I medici prendono posizione Contro l’omeopatia : non ci sono prove scientifiche della sua efficacia medica : Chi è pro e chi contro l’omeopatia, ma il dubbio sul perché i medici non si fossero pronunciati in modo deciso sulla questione era incerto per tutti. Da questa mattina invece arriva la sentenza sul sito di Fnomceo, la Federazione che unisce tutti gli Ordini dei medici italiani: “Allo stato attuale non ci sono prove scientifiche né plausibilità biologica che dimostrino la fondatezza delle teorie omeopatiche secondo i canoni classici della ...

Le Iene - Nadia Toffa salta la puntata : il Consiglio dei medici : Dopo il forfait di sabato ad "Amici", Nadia Toffa ha dovuto rinunciare anche alla puntata di domenica de "Le Iene". L'inviata non era in studio, destando preoccupazione nel pubblico che da...

“Una bomba nella pancia”. Si sveglia di notte Con dei dolori fortissimi. I genitori la portano subito in ospedale - ma quello che scoprono i medici è assurdo : “Una cosa inimmaginabile” : Tutto è iniziato qualche mese fa, quando Evie-Mai Griffiths, una bimba di Liverpool di appena 6 anni, si è svegliata nel cuore della notte con dei doloro atroci alla pancia. I suoi genitori si sono subito allertati, ma hanno pensato che si trattasse di una semplice costipazione, mai avrebbero immaginato che da quel momento sarebbe iniziato un incubo senza fine. Visto che la piccola continuava a stare male, la coppia ha deciso di portarla ...

Palozzi : urge piano sicurezza Contro violenze su lavoro medici : Palozzi: in Italia 1200 all’anno. Solo nel Lazio più di 100 Roma – Di seguito il comunicato di Adriano Palozzi, vicepresidente del Consiglio Regionale del Lazio. “I dati, diffusi in queste ore dall’Omceo Roma, in merito alle aggressioni di medici e operatori sanitari in Italia e nel Lazio sono davvero allarmanti. Ogni anno nel Paese circa 1200 subiscono violenze sul luogo di lavoro. Oltre 100 solo nella nostra Regione. ...

“L’avete lasciato morire”. Rabbia in ospedale : a soli 8 anni - si presenta Con dei sintomi sospetti ma i medici decidono di non effettuare le analisi del sangue - dimettendolo in fretta e furia. Un errore terribile che ha distrutto una famiglia : Una morte drammatica che fa gridare di Rabbia e dolore, la scomparsa di un bambino avvenuta a soli 8 anni e che poteva essere evitata con un semplice esame del sangue che però non è mai stato effettuato, come rivelato dalle indagini che sono state svolte successivamente. Al ragazzo, che si era recato in ospedale per i forti dolori, era stato diagnosticato soltanto un po’ di mal di stomaco accompagnato da tonsillite. E invece Callum ...

NADIA TOFFA STA MALE/ Non è a Le Iene "i medici mi hanno detto di no" : la lotta Contro il cancro : NADIA TOFFA sta MALE, non è a Le Iene: la conduttrice costretta a disertare la diretta di stasera, "i medici mi hanno detto di no". E ieri aveva rinunciato al Serale di Amici...(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 20:52:00 GMT)