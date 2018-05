Comune dell' Aquila | D' Eramo | Caso Sprar | anticipo di Anatra Zoppa?

Il Comune di Recanati con iGuzzini valorizza il Parco del Colle dell’Infinito e presenta il nuovo progetto di illuminazione intelligente : Il Comune di Recanati in collaborazione con iGuzzini presenta l’innovativo progetto di riqualificazione del Parco urbano e di luce intelligente per il Colle dell’Infinito, uno dei luoghi che meglio rappresenta l’eredità romantica del celebre poeta marchigiano. Realizzato nel 1937, in occasione del centenario della morte del poeta, il Parco è al centro di un ampio intervento che vede protagonisti da un lato l’innovativo progetto d’illuminazione, ...

Terremoto - il Comune di Amatrice : De Micheli in visita al cantiere della scuola : “La ricostruzione pubblica e privata, la semplificazione, il sostegno alle attività produttive e alla ripresa del tessuto economico del territorio, sono in cima alla nostra agenda di lavoro. L’incontro di questa mattina ad Amatrice è stato un momento di confronto con gli amministratori per condividere insieme le nuove norme che presto porteremo in Parlamento per dare ulteriore impulso alla soluzione di questi temi”. Così, ...

Comune dell'Aquila - D'Eramo : su progetto Sprar - Forza Italia mette in minoranza Sindaco : L'Aquila - “Con un atteggiamento irresponsabile, Forza Italia ha deciso di mettere in grande imbarazzo il Sindaco e l’intera maggioranza di centrodestra”. Lo dice il deputato della Lega, Luigi D’Eramo, alla luce dell’approvazione dell’ordine del giorno presentato dall’opposizione e appoggiato da Forza Italia per allargare il progetto Sprar (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) anche ai minori non accompagnati. ...

Napoli sommersa dai rifiuti - la denuncia dell'A2A : «Il Comune sapeva del blocco» : Sono laconici alla A2A, perché nelle polemiche locali sulla gestione dei rifiuti non vogliono entrarci. Con gentilezza spiegano di non avere nulla da dire sulle questioni di oggi, chiariscono...

Palermo : da Ferrandelli appello al Comune per uso terapeutico cannabis : Palermo, 2 mag. (AdnKronos) - "Sono oltre 100 i firmatari dell’appello lanciato dal comitato 'Esistono i diritti' per l’uso terapeutico della cannabis. Oggi, chiedo anche al Comune di Palermo di attivarsi e di portare avanti una battaglia di dignità". Ad affermarlo è il consigliere dell'opposizione

La prima edizione del Festival della Magna Grecia vedrà protagonista anche il Comune di Taranto : L'obiettivo primario è rievocare la storia gloriosa dell'antica colonia magno-greca in tre giornate incentrate su: relazioni di ospiti dal calibro internazionale, spettacoli di rievocazione storica e ...

Di Maio tende la mano al PD : “Abbiamo programmi in Comune - facciamo il bene dell’Italia” : Il leader del Movimento 5 Stelle in una lettera al Corriere della Sera mette nero su bianco i punti di convergenza con il Partito Democratico.Continua a leggere

Torino. Riforma delle tariffe voluta da Comune e Gtt : Si va verso la Riforma delle tariffe voluta dal Comune di Torino e da Gtt. La Riforma entrerà in vigore a

Metro a Ragusa - il 2 la firma della Convenzione Comune-Rfi : Il presidente della Societa' per la mobilita' alternativa di Ragusa Franco Cilia ha comunicato che il 2 maggio sara' finalmente firmata la Convenzione tra il Comune e Rfi, a lungo inseguita durante ...

Liberazione - Fico : “Resistenza fondamento” | Casellati : “Festa un patrimonio Comune della memoria” : Liberazione, Fico: “Resistenza fondamento” | Casellati: “Festa un patrimonio comune della memoria” I leader politici commemorano l’anniversario della Liberazione d’Italia dal nazifascismo. La Festa però è iniziata già con la polemica: la Comunità ebraica grande assente al corteo Anpi Continua a leggere

25 Aprile - Casellati : 'Un patrimonio Comune della memoria' : "Il significato del 25 Aprile è ancora straordinariamente attuale". Lo ha detto il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati in un'intervista a Senato Tv. "E' una data - ha continuato - ...

Giornata della Terra - Papa Francesco : dobbiamo avere cura della nostra Casa Comune : “Seguiamo l’esempio di San Francesco d’Assisi: abbiamo cura della nostra Casa comune“: questo il testo del tweet odierno di Papa Francesco, pubblicato sul suo account in nove lingue @Pontifex in occasione della Giornata della Terra. L'articolo Giornata della Terra, Papa Francesco: dobbiamo avere cura della nostra Casa comune sembra essere il primo su Meteo Web.