Commissioni speciali attendono il via per lo studio della questione dei diplomati

Parlamento - via a Commissioni speciali per Def e altri provvedimenti urgenti (in attesa di maggioranza e opposizioni) : Non esiste una maggioranza né un’opposizione e quindi per far partire il lavoro parlamentare, il Senato istituisce una commissione speciale che sostituirà in questo lasso di tempo quelle permanenti (e competenti). Inizierà a lavorare dal 4 aprile e sarà composta da 27 parlamentari: 9 del M5s, 5 di Forza Italia, 5 della Lega, 4 del Pd, 2 di Fratelli d’Italia, e uno ciascuno del Misto e delle Autonomie. La nascita della commissione ...