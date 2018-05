Come partecipare alla presentazione del nuovo singolo di J-Ax e Fedez a Radio Italia

Casting per L’Isola di Pietro 2 in Sardegna con Gianni Morandi : Come partecipare alle selezioni : Al via i Casting per L'Isola di Pietro 2. Gianni Morandi torna con la seconda stagione di uno dei successi Mediaset dello scorso autunno, le cui riprese si svolgeranno prossimamente in Sardegna, più precisamente a Carloforte, città che lo scorso anno ha riscosso un grande successo di pubblico su Canale5. Per la seconda stagione ci sono ottime novità. Secondo quanto si apprende dai Casting per L'Isola di Pietro 2, insieme a Gianni Morandi ...

Miss Burlesque Italia a Pescara : Come partecipare al casting : Dalle opere medievali di Geoffry Chaucerai teatri di New Orleans, dai circhi agli spettacoli di cabaret, dalla Francia all'America, dal vaudeville alle forme giunoniche di oggi e al sorriso ...

Premio Facchetti ad Andrea Pirlo. Ecco Come partecipare alla cerimonia : i vincitori - Ideato nel 2006 da Candido Cannavò e dall'allora direttore Carlo Verdelli, il Premio Facchetti viene assegnato tutti gli anni a Milano a personaggi del mondo del calcio che si sono ...

Il Volo ospite di Red Ronnie. Al via l’esperimento interattivo con i fan : Come partecipare alla diretta : Il Volo ospite speciale al Barone Rosso di Red Ronnie per un appuntamento speciale nel quale racconteranno i dettagli del prossimo album che li vedrà sperimentare un genere completamente nuovo rispetto a quello al quale ci hanno abituati. L'esperimento messo in pratica da Red Ronnie sarà assolutamente innovativo. I ragazzi saranno ospiti del salotto musicale del giornalista bolognese a partire dalle 22, ma saranno collegati con tutto il mondo ...

In vendita 8780 kg di rottami ferrosi a Saluzzo : ecco Come partecipare : TRIBUNALE DI CUNEO - FALLIMENTO N. 10/18 AVVISO DI vendita rottami ferrosi Il giorno 23 maggio ore 10:00 presso lo studio del Curatore, C.so Italia 67, Saluzzo , CN, , si terrà la vendita di 8780 kg ...

Il contest di Mina per gli emergenti - la sfida a cantare le cover di Maeba : Come partecipare : Il contest di Mina per i talenti emergenti è legato al rilascio del suo nuovo album, Maeba, disponibile nei negozi e in digitale. Mina ancora una volta tende la mano ai giovani talenti ma in maniera del tutto innovativa: il Mina Mazzini official YouTube apre le porte agli emergenti e lancia un contest focalizzato sulle cover dei brani parte dell’ultimo disco della cantante, Maeba, uscito lo scorso 23 marzo. Si legge nel comunicato: “Il ...

Casting per La Porta Rossa 2 a Trieste - la serie con Lino Guanciale cerca comparse : Come partecipare alle selezioni : Al via i Casting per La Porta Rossa 2, le cui riprese sono previste nuovamente a Trieste. Per la seconda stagione della serie tv, diretta da Carmine Elia e prodotta da Vela Film, la produzione era già giunta nella città triestina per effettuare dei sopralluoghi, insieme allo scenografo Marco Belluzzi. La vicenda del commissario Leonardo Cagliostro (interpretato da Lino Guanciale) riprenderà da dove lo avevamo lasciato: la moglie Anna (Gabriella ...

Wow Air offre 3 mila euro al mese per girare il mondo. Ecco Come partecipare : Viaggiare attorno al mondo e guadagnarci pure. Sembra assurdo ma la compagnia aerea islandese low cost Wow Air offre un 'lavoro' che consiste nel trasferirsi in Islanda per tre mesi, viaggiando poi attraverso 38 ...

OnePlus 6 sarà presentato il 16 maggio a Londra : ecco Come partecipare all’evento : OnePlus annuncia la data in cui verrà presentato, nel corso dell'evento "The Speed You Need", il nuovo flagship OnePlus 6, con un evento che potrà essere seguito dal vivo da 1.000 persone. L'articolo OnePlus 6 sarà presentato il 16 maggio a Londra: ecco come partecipare all’evento proviene da TuttoAndroid.

Ravenna - Come partecipare al primo 'Ravenna Water Blitz' il 5 e 6 maggio : Scopo dei progetti di Citizen Science è aprire la scienza ai cittadini, stimolarne la partecipazione attiva e la presa di responsabilità rispetto alle tematiche ambientali. Nello specifico, l'...

Come partecipare all’intervista a Benji e Fede a Radio Italia Live il 3 maggio : L'intervista a Benji e Fede a Radio Italia Live è alle porte. Il duo modenese è infatti pronto a tornare sul palco dell'emittente Radiofonica milanese per un nuovo Live che servirà per la presentazione di Siamo solo noise. L'evento è previsto per il 3 maggio, ma è già possibile richiedere gli accrediti per partecipare Come pubblico al concerto che terranno al Verti Music Place di Cologno Monzese. Per provare a vincere gli inviti, sarà ...

Casting per Il Commissario Montalbano - la fiction Rai cerca comparse : Come partecipare alle selezioni : La produzione di una delle serie italiane più amate inizierà solo nelle prossime settimane, e perciò sono aperti i Casting per Il Commissario Montalbano. Le riprese della nuova stagione, prevista per il 2019, dovrebbero cominciare il prossimo mese negli Iblei, in particolare nelle location di Ragusa, Modica, Scicli e Punta Secca, dove appunto si erge la famosa "casa di Montalbano". La fiction con Luca Zingaretti è una delle più longeve del ...

«Non ho l'età» - l'amore dopo i 60 anni : Come partecipare al programma di Rai3 : dopo il successo della prima stagione, il programma di Rai3 'Non ho l'età' sta cercando coppie di over '60 che stanno vivendo un nuovo amore e che hanno voglia di raccontare la loro storia personale e ...

Come partecipare all'intervista a Cesare Cremonini a Radio Italia il 16 aprile : L'incontro sarà visibile in diretta contemporanea su Radio Italia, al canale 70 del Digitale Terrestre su Radio Italia Tv e in streaming su RadioItalia.it. Già esauriti i biglietti per il concerto di ...