Come condividere le canzoni nelle storie di Instagram

Galaxy S9 Come condividere internet con il Samsung : Attivare Hotspot Tethering sul Galaxy S9 e condividere la connessione internet con gli amici La guida rapida e semplice per condividere internet dal telefono Android

Come condividere cartelle in rete su Windows 10 : Molte delle funzioni di Windows 10 non sono conosciute dagli utenti meno esperti, per questo motivo una volta che sopraggiunge ad esempio la necessità di dover condividere con altri dispositivi una propria cartella in rete, l’utente medio tende ad andare in panico e a non capirci più nulla. Grazie a questa guida si potrà scoprire una volta per tutte la corretta metodologia d’azione che porterà alla condivisione di cartelle in rete su ...

Come faceva l'app di incontri Grindr a condividere con altri i dati sui test dell'Hiv : L’app di incontri per gay Grindr condivideva con altre società i dati sui suoi utenti, inclusi i risultati dei test Hiv Lo ha rivelato Buzzfeed a partire da uno studio condotto dalla no-profit norvegese Sintef, e verificato in modo indipendente dalla testata americana. La trasmissione dei dati è stata poi confermata dalla stessa azienda, che ha replicato di aver deciso di interrompere la condivisione di quelle ...

Come utilizzare Facebook senza condividere i propri dati personali : Lo scandalo Facebook-Cambridge Analytica ha evidenziato due fatti: il primo è che noi non badiamo molto alla gestione dei nostri dati personali “regalandoli” a giro, senza pensarci troppo; il secondo è che il social network ha fatto davvero poco per proteggerli e metterli al sicuro dalle grinfie di app terze, Come è successo nel caso della società britannica. Per questo, la quotazione del gruppo guidato da Mark Zuckerberg ha perso 50 miliardi di ...

Come condividere password Wi-Fi in 2 secondi : ci pensa l’app WifiQR : State cercando un modo per condividere con amici e parenti la password Wi-Fi della vostra rete di casa e ufficio, senza stare a dettare quella sfilza lunghissima di caratteri alfanumerici che non hanno assolutamente senso? Il problema ve lo risolve 'WifiQR', un'app molto pratica che fa esattamente quello che promette. Perché funzioni, scaricatela sul vostro smartphone Android, ed inserite il nome della rete SSID (se siamo già connessi a ...