Comcast prepara guerra a Disney per Fox | pronti 60 mld

digital-news

: Comcast si prepara alla nuova offerta per 21st Century Fox - - SupereroiNews : Comcast si prepara alla nuova offerta per 21st Century Fox - - filippo_modica : Fox: Comcast prepara guerra con Disney, raccolti 60 mld dlr - Economia -

(Di martedì 8 maggio 2018)siallacon Waltper la conquista degli asset di Fox. Con un occhio allo scontro in tribunale fra At&t e le autorità americane per Time Warner, il colosso della tv via americana raccoglie finanziamenti per poter mettere sul piatto di fronte a Rupert Murdoch un'offerta da 60 miliardi di dollari tutta in contanti. Nulla è ancora deciso sulla possibilità di procedere o meno su Fox, manel frattempo si 'armà per essere pronta nel caso i vertici dell...