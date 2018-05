Classifica senza VAR incredibile | tutto deciso per Champions ed Europa League

Blastingnews

(Di martedì 8 maggio 2018) Il campionato italiano sta per volgere al termine ed è tempo di bilanci dopo la prima stagione in cui è apparso un nuovo protagonista: il VAR Video Assistant Referee. L’utilizzo della tecnologia è finalmente sbarcato nel nostro calcio in supporto dei direttori di gara, ma ciò non è servito a fermare le polemiche e la moviola post partite. Nella scorsa giornata di campionato, la 35^a, l’arbitro Orsato VIDEO è stato protagonista in negativo del big match tra Inter e Juventus e con lui anche il VAR. I nerazzurri furono fortemente penalizzati dall’arbitraggio che ha riservato trattamenti differenti per due situazioni molto simili. Si parla dell’ormai celebre espulsione di Vecino e dell’altrettanto celebre mancata espulsione di Pjanic. Il supporto tecnologico intervenne in aiuto dell’arbitro per segnalare l’espulsione del giocatore nerazzurro, il quale in un primo momento era ...