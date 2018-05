Chrysler Pacifica | ora si può comprare anche in Italia la prima ibrida del gruppo FCA

Gruppo Cavauto - La Chrysler Pacifica disponibile in Italia anche in versione Hybrid : La mega monovolume Chrysler Pacifica, sbarcata sul mercato Italiano circa due mesi fa, in versione benzina (con il V6 3.5 da 287 CV), sarà disponibile anche in versione ibrida. Il Gruppo Cavauto di Monza, che importa anche le Dodge RAM con lautorizzazione della FCA, ha introdotto nel suo listino la Pacifica Hybrid, che parte dal prezzo di 67.950 euro.V6 3.6 e due elettrici. La Hybrid ha un propulsore ibrido plug-in che abbina il motore a benzina ...

Chrysler Pacifica, da Google all'Italia In Usa è un MPV ibrido elettrico che Google usa per la guida autonoma, in Italia sarà anche Bifuel a gpl