Chirurgia estetica | i trend del momento | rinoplastica da selfie | ombelicoplastica e

Chloe Ferry : 'Sono in bancarotta' - la star di Geordie Shore rivela quanto ha speso in Chirurgia estetica : Couple goals! Continua a seguire Geordie Shore 16 per vedere com'è nato l'amore tra Chloe Ferry e Sam Gowland: le nuove puntate ti aspettano ogni venerdì alle 22:50 su MTV , Sky 133, e in streaming ...

Chirurgia estetica : boom di ritocchi al naso per i selfie - succede a un chirurgo plastico su due : Nel 2017 il 55% dei chirurghi plastici ha avuto pazienti che si sono rifatti il naso per migliorare nei selfie: è il risultato di un’indagine condotta dalla AAFPRS, l’American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery, che registra un trend in continua crescita (+13% rispetto al 2016). “I numeri sono destinati a crescere ancora nei prossimi anni – dice Pierfrancesco Bove, chirurgo plastico socio della FIME (Federazione Italiana Medici ...

Emilio Fede : "Io ritoccato? Macché - né Chirurgia estetica né botulino. Tutta colpa del grandangolo" : Emilio Fede ha 86 anni e quando si guarda allo specchio pensa che "sono in forma perché non ho mai bevuto o fumato e ho fatto sport". In una breve intervista al Corriere della Sera il giornalista ex direttore del Tg4 commenta il tormentone sui social sui cambiamenti estetici che ha mostrato in una recente intervista televisiva. Nega però di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica."Non ho fatto né chirurgia estetica, ...

THE VOICE OF ITALY 2018/ Blind Auditions - diretta : "E' come la Chirurgia estetica" (prima puntata) : The VOICE of ITALY 2018 torna in onda oggi, giovedì 22 marzo, con la prima puntata di Blind Auditions: conduttori, giudici, novità e tutte le anticipazioni della nuova edizione.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 14:17:00 GMT)

Chirurgia plastica ed estetica : benefici ed effetti collaterali : Quando si parla di Chirurgia plastica ed estetica ci si ritrova a confrontarsi con chi stigmatizza questo tipo di intervento

Reggio Emilia - venti ragazze contro una clinica di Chirurgia estetica low cost : Reggio Emilia, venti ragazze contro una clinica di chirurgia estetica low cost Le Iene hanno raccolto la testimonianza di queste donne visitate e operate al seno dopo aver inviato delle foto tramite Whatsapp. Continua a leggere L'articolo Reggio Emilia, venti ragazze contro una clinica di chirurgia estetica low cost è su NewsGo.

Gabriel Garko/ Video - l'attore scherza con Cattelan sul presunto ricorso alla Chirurgia estetica (EPCC) : Gabriel Garko sarà ospite di EPCC, il "late night show" condotto da Alessandro Cattelan su Sky Uno HD: l'attore parlerà degli ultimi pettegolezzi su omosessualità e chirurgia estetica(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 19:52:00 GMT)

Gabriel Garko : “Ho sofferto molto quando mi dicevano di aver fatto eccessivo ricorso alla Chirurgia estetica” : Gabriel Garko si è raccontato a Gay.it in una lunga intervista. Dalla presunta omosessualità alla chirurgia estetica, l’attore non si risparmiato: “Quella fu l’unica volta dove mi piegarono davvero le gambe. Fino ad allora, venivo attaccato su tutto, ma mai sull’aspetto esteriore“, ha detto Garko riferendosi alle polemiche nate in seguito a una sua apparizione televisiva dopo la quale in molti sostenevano ci fosse stato un ...

Chirurgia estetica all’ombelico - tutte come Emily Ratajkowski : Anche voi venite irrimediabilmente attratti dall’ombelico di una donna? Pare che, oggi come oggi, sia una delle parti del corpo ritenute più sexy dalla maggior parte degli uomini. Merito di alcuni ombelichi eccellenti, come quelli di Emily Ratajkowski e Jessica Simpson, ripetutamente esposti a favore di obiettivo e di social. A sostenerlo anche alcuni chirurghi americani, che negli ultimi due anni hanno visto aumentare le richieste di ...

ANTONIO ZEQUILA/ E la Chirurgia estetica : “ho tolto le borse sotto gli occhi” (Pomeriggio 5) : ANTONIO ZEQUILA a Pomeriggio 5: il rapporto con la chirurgia estetica e l'età che avanza. “Mi sono rifatto, non mi piace invecchiare”, ha dichiarato l'attore. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 18:21:00 GMT)