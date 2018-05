Chi erano i brigatisti che rapirono Moro

agricoltura; fabbisogno irriguo - cecChini : "situazione in ripresa dopo siccità 2017 - insieme si superano le criticità" : Dobbiamo quindi trovare insieme " ha concluso - le soluzioni più idonee per garantire le produzioni agricole, che sono un elemento distintivo e trainante dell'economia di questa regione, e per la ...

Diritti Tv Serie A - TavecChio a Sportitalia : «Quando me ne sono andato erano assegnati» : L’ex presidente della Figc, Carlo Tavecchio, ha concesso una lunga intervista in esclusiva a Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre e 225 della piattaforma Sky), rompendo il silenzio dopo le dimissioni da capo del calcio italiano seguite alla mancata qualificazione della nazionale al Mondiale di Russia 2018. Tavecchio è stato intervistato dal direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello ed rico...

U2/ Se Bono e compagni si sChierano per l'aborto libero nel referendum irlandese : Il gruppo irlandese del cantante Bono ha postato su twitter il proprio appoggio all'abolizione, nel prossimo referendum, dell'emendamento che vieta l'aborto. PAOLO VITES(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 06:08:00 GMT)U2/ "The Joshua Tree" trenta anni dopo: quattro irlandesi in cerca dell'America, di P. VitesU2/ "The Joshua Tree" trent'anni dopo: dove le strade non hanno nome, di L. Franceschini

FINALISTI BALLANDO CON LE STELLE 2018/ Chi sono? Cesare Bocci e Francisco Porcella superano lo spareggio : In ordine di merito, i FINALISTI di BALLANDO con le STELLE: Nathalie Guetta, Massimiliano Morra, Akash, Cesare Bocci, Francisco Porcella, Giovanni Ciacci, Giaro Giarratana, Gessica Notaro. Il tesoretto social va a Ciacci; colpo di scena, con i 50 punti di Mayer assegnati alla Guetta. "Lei fa spettacolo". Non solo: "Nathalie e Simone hanno promesso qualcosa: un vero bacio, la sera della finale". Mariotto è l'unico a concordare. "Il livello è ...

Si erano iscritti i migliori psiChiatri d'Italia ma il concorso è stato annullato d'imperio. L'ex primario scrive a Rossi e Zeni : ''Si è ... : TRENTO . La politica è giusto che finisca per scegliere anche i primari ? L'azienda sanitaria che tipo di autonomia ha rispetto alla Giunta? Si è preferito rinunciare a un concorso che aveva attirato ...

MonChi : 'C'erano un rosso e due rigori. Il calcio italiano deve alzare la voce' : Il direttore sportivo della Roma , Monchi non ci sta e ai microfoni di Premium Sport alza la voce contro l'arbitraggio di Skomina che ha condizionato l'accesso alla finale della Champions League per il club giallorosso fermatosi a solo un gol di distanza dall'impresa contro il ...

Kabul - 40 morti nel duplice attentato in Afghanistan/ Ultime notizie : ecco Chi erano i 9 giornalisti uccisi : Afghanistan, doppio attentato a Kabul: numerose vittime tra cui molti giornalisti, nel mirino dell'Isis. Morto anche un fotografo di Afp, le Ultime notizie.(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 17:10:00 GMT)

"La forza delle ragazze di Non è la Rai è che erano ruspanti. Gianni mi disse : 'Con Anna FalChi le altre sembrano scappate di casa" : Il costante trend di ritorno al mondo degli anni '80 e '90 riguarda anche una certa nostalgia dei telespettatori per tutto ciò che in quegli anni la televisione ha rappresentato per la storia italiana. Il libro "Una TV tutta d'oro. I programmi che hanno fatto la storia degli anni '80-'90 spettacolo per spettacolo", scritto da Edmondo Conti, produttore esecutivo di Endemol, racconta quegli anni. Nel libro sono ricostruite le biografie ...

“Quando la vedi - gra**”. De Martino contro Emma. Ad Amici erano presenti proprio tutti : la Marrone e i suoi ex. L’imbarazzo si respirava - ma la battuta dell’ex di Belen ha fatto strabuzzare gli ocChi : gelo totale : L’ultima puntata di Amici ha riservato qualche sorpresina per gli amanti del gossip. In studio, dopo la pausa dell’Isola dei Famosi, è tornato Stefano De Martino. Il suo ingresso mano nella mano con Maria De Filippi è stato salutato da un applauso caloroso. Il ballerino si è prestato a un esperimento legato a una polemica nata in seno alla scuola circa l’intonazione del cantante Biondo. L’ex di Belen ha cantato con ...

Chiaverano. Un'antenna Tim in Santa Lucia - cittadini mobilitati per opporsi : Nasce un comitato spontaneo pronto a lanciare una raccolta firme per dire no Pollice verso anche dal sindaco: 'Area rientrante nel Sic, non si può'. Regolamento ai voti in aula

Scontri Expo 2015 - arChiviata indagine su 45 antagonisti : “Non erano black bloc” : Quarantacinque antagonisti e anarchici, indagati per la guerriglia urbana che si scatenò a Milano nel giorno dell’apertura di Expo 2015, non andranno a processo. Il giudice per le indagini preliminari, Gennaro Mastrangelo, ha accolto la richiesta di archiviare tutte le posizioni avanzata un anno fa dai pm Alberto Nobili, capo del pool antiterrorismo, e Piero Basilone. I 45 giovani, tra cui quattordici greci, erano accusati di devastazione ...

Fabrizio Viola e Alessandro Profumo sono stati rinviati a giudizio per aggiotaggio e falso in bilancio - reati commessi quando erano a capo di Monte dei PasChi di Siena : Fabrizio Viola e Alessandro Profumo sono stati rinviati a giudizio per aggiotaggio e falso in bilancio quando lavoravano per la banca Monte dei Paschi di Siena, di cui Viola è stato amministratore delegato e Profumo presidente tra il 2012 e The post Fabrizio Viola e Alessandro Profumo sono stati rinviati a giudizio per aggiotaggio e falso in bilancio, reati commessi quando erano a capo di Monte dei Paschi di Siena appeared first on Il Post.

Chi erano I Robinson - serie cult degli anni Ottanta con Bill Cosby protagonista : I Robinson , The Cosby Show , è stata una delle più famose sitcom statunitensi, prodotta dal 1984 al 1992, e creata proprio da Bill Cosby . La serie più seguita d'America per cinque stagioni ...

25 aprile - l’ultima strage inutile di Merano : gli spari dei tedesChi sulla folla (inerme) che festeggiava la Liberazione : Da giorni molte famiglie si sono messe a cucire dei bracciali tricolore. Le notizie dell’imminente resa tedesca sono rimbalzate fino a Merano, lì dove il confine con l’allora Terzo Reich è distante giusto una camminata in montagna. Cento, forse duecento persone scendono in strada con quelle fasce tricolori al braccio per festeggiare la Liberazione, la fine della guerra. Non hanno armi proprio per non suscitare reazioni nell’esercito nazista che ...