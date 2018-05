Cezanne Ritratti di una vita | al cinema 8 e 9 maggio 2018 – sconto biglietti

cubemagazine



Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/search.php on line 23

: Invalid argument supplied for foreach() inon line

(Di martedì 8 maggio 2018)di unasarà alsolo per due giorni, l’ 8 e 9. Il documentario guida gli spettatori in un tour nella grande mostra della National Portrait Gallery di Londra dedicata ae agli straordinaridel pittore. SCOPRI LE ALTRE USCITE NELLE SALE DEL MESEdi unaCube Magazine offre ai suoi lettori la possibilità di ricevere un buonoperdi una. Per ottenere il coupon cliccare sull’immagine qui sotto per ingrandirla, salvarla sul proprio dispositivo e mostrarla alle casse prima dell’acquisto del biglietto per avere la riduzione. ATTENZIONE: convenzione valida neiaderenti, non comprende gli eventuali diritti di prevendita. Per scoprire l’elenco delle saletografiche aderenti al circuito su cui verrà proiettato ...