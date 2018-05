Cellulare nella Tac - ha del clamoroso quanto successo a Napoli : Un episodio che è già passato praticamente su ogni sito d'informazione quello che si è palesato all'Ospedale Cardarelli di Napoli: medici e infermieri stupefatti da una donna che ha risposto al telefono mentre stava eseguendo un Tac, ovvero una Tomografia computerizzata. I cellulari chiaramente fanno parte della nostra quotidianità e questo è l'esempio tangibile. Nonostante ciò, risulta buffo e al contempo sciagurato mettere a repentaglio la ...

Cellulare nella Tac - incredibile gesto al Cardarelli di Napoli Video : Un fatto assurdo è accaduto nel napoletano, precisamente presso l'Ospedale Cardarelli, che ha coinvolto e lasciato di stucco i medici: una donna ha risposto al telefono mentre era intenta e fare una Tomografia computerizzata o Tac, in gergo comune. I telefoni cellulari sono ormai diventati una parte fondamentale per la vita di ogni essere umano. Tuttavia, risulta necessario accantonare questo oggetto in momenti delicati, come quello di una tac, ...

Clamorosa gaffe al GF 15 : «Dov'e` il mio telefono?» - spunta un Cellulare nella casa : FUNWEEK - Il regolamento del Grande Fratello parla chiaro: i concorrenti non possono portare nella casa di Cinecittà i loro smartphone. Ma domenica sera, una delle ragazze, chiacchierando si è ...

Clamorosa gaffe al GF 15 : 'Dov'è il mio telefono?' - spunta un Cellulare nella casa : FUNWEEK - Il regolamento del Grande Fratello parla chiaro: i concorrenti non possono portare nella casa di Cinecittà i loro smartphone. Ma domenica sera, una delle ragazze, chiacchierando si è ...

Roberto Fico - pranzo in famiglia e Cellulare spento nella domenica pre-incarico. 'Non tradirà Di Maio' : Ha trascorso la domenica a Posillipo, Roberto Fico . pranzo in famiglia e con la compagna Yvonne, cellulare spento. Ma questa non è stata una domenica come le altre. Ora è qui da presidente della ...

Grande Fratello 15 - c'è un Cellulare nella casa? L'audio di Veronica Satti : C'è un telefono nella casa del Grande Fratello 2018? Nel web sta girando un audio nel quale Varonica Satti, figlia di Bobby Solo, mentre sta parlando con altri inquilini afferma: Dopo te lo faccio vedere sul telefono Un'affermazione che ha scatenato i dubbi circa la presenza di un cellulare nella casa più spiata d'Italia, "incriminando" la gieffina. Che questa sia solo una frase sfuggita per sbaglio alla Satti, abituata ad avere sempre lo ...

Grande Fratello - Cellulare nascosto nella casa? L'audio di Veronica Satti non lascia dubbi : Veronica Satti potrebbe avere un cellulare nella Casa del Grande Fratello . Sarebbe un audio , che circola in queste ore sul web, a incastrare la figlia di Bobby Solo. 'Dopo te lo faccio vedere dal ...

'Grande Fratello - Veronica Satti ha un Cellulare nella Casa'. Ecco l'audio che incastra la figlia di Bobby Solo : Veronica Satti potrebbe avere un cellulare nella Casa del Grande Fratello . Sarebbe un audio , che circola in queste ore sul web, a incastrare la figlia di Bobby Solo. 'Dopo te lo faccio vedere dal ...

Grande Fratello : «C'è un Cellulare nella Casa». L'audio che incastra Veronica Satti : di Emiliana Costa Veronica Satti potrebbe aver introdotto un telefono nella Casa del Grande Fratello . Sarebbe un audio, che circola in queste ore sul web, a incastrare la figlia di Bobbi Solo. Gf15, ...