Cda Rai lascia conti in ordine e acquista diritti tv Coppa Italia per 3 anni

Rai - bilancio 2017 con utili da 14 - 3 milioni e ricavi in calo. Orfeo annuncia al Cda : «Sanremo verso un Baglioni-bis » : Mario Orfeo Diminuiscono i ricavi – colpa della riduzione del canone, dicono a Viale Mazzini – ma gli utili superano comunque i 14 milioni di euro. Il Direttore Generale della Rai Mario Orfeo ha dato i numeri del bilancio 2017 del servizio pubblico, che il CdA ha approvato all’unanimità nella seduta odierna. Nella medesima circostanza, il giornalista e dirigente Rai ha formalizzato l’annuncio che già aveva dato ieri al ...

Michele Santoro torna in prima serata con quattro puntate dedicate al caso Moro e si candida per il Cda Rai : Michele Santoro torna in prima serata su Rai3 , a partire da giovedì 10 maggio alle 21.05, con quattro puntate di 'M' dedicate al caso Moro . 'La fiction - ha detto Santoro in conferenza stampa - ...

Rai - Michele Santoro si candida per un posto al Cda : “Una provocazione per risollevare il servizio pubblico” : Michele Santoro torna su Rai3 con ‘M‘. L’appuntamento è da giovedì 10 maggio alle 21,05. Dopo il ciclo di puntate sull’attualità, è la volta di quello che viene definito “racconto monografico”. Al centro gli anni segnati dal rapimento di Aldo Moro, a quarant’anni dall’uccisione del presidente della Democrazia Cristiana e della sua scorta per mano delle Brigate Rosse. “Ci saranno novità”, spiega il giornalista e ...

Rai - si prepara ribaltone per il Cda : Lega e 5Stelle lavorano all?accordo : ROMA Sono quasi pronti gli scatolini al settimo piano di Viale Mazzini. Abitato dai vertici della Rai, che il 30 giugno andranno via per scadenza. Si cambia. Via i vecchi, e avanti i nuovi. E...

Rai - nuovo Cda entro il 30 giugno : ecco come candidarsi : Il vostro sogno è entrare nel cda della Rai? Da due giorni è possibile candidarsi. Il consiglio d'amministrazione della tv pubblica, secondo la legge, si dovrà rinnovare entro un'assemblea da tenersi entro il 30 giugno 2018. Sono accettate, però, solo "persone di riconosciuta onorabilità, prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche, ...

