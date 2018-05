' Caveman | l' uomo delle caverne' torna al Teatro della Luna di Milano

Blastingnews

: New post (CAVEMAN-L'UOMO DELLE CAVERNE) leggi di più su Radio E20 - - e20_radio : New post (CAVEMAN-L'UOMO DELLE CAVERNE) leggi di più su Radio E20 - - tdellaluna : RT @MusicTvOfficial: #CAVEMAN l’uomo delle caverne, il più famoso spettacolo sul rapporto di coppia a livello planetario, scritto da Rob Be… - MusicTvOfficial : #CAVEMAN l’uomo delle caverne, il più famoso spettacolo sul rapporto di coppia a livello planetario, scritto da Rob… -

(Di martedì 8 maggio 2018), l'è uno spettacolo dedicato alle coppie in procinto di sposarsi, ovvero che stanno per sposarsi o convivere, o magari si trovano già alla cosiddetta crisi del settimo anno. La comicità di Colombi insi basa essenzialmente sulle differenze trae donna, sui loro diversi modi di approcciare la vita e sulle varie sfaccettature con le quali ciascuno dei due sessi quotidianamente si confronta con l'altro. Durante la serata, che si svolgerà anel bellissimo, Colombi parleràtematiche di vita d'ogni giorno, sulle quali gli spettatori tendono a immedesimarsi in maniera molto coinvolgente. Ad oggi l'attore ha condotto centinaia di repliche, a cominciare dal lontano 2009, anno in cui egli ha presentato per la prima volta il suo spettacolo in prosa, tradotto in ben 15 lingue, il quale andrà in scena contemporaneamente in 30 ...