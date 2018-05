Cate Blanchett | Il #MeToo non influenzerà il concorso cinematografico Non siamo al

huffingtonpost

: Al via #Cannes71 tra misure di sicurezza da 'grande fratello', battaglia delle donne #metoo con Cate Blanchett pres… - RaiNews : Al via #Cannes71 tra misure di sicurezza da 'grande fratello', battaglia delle donne #metoo con Cate Blanchett pres… - tg2rai : Si apre la 71ma edizione del festival di Cannes sull'onda del movimento #MeToo all'insegna delle donne, contro le m… - veIIutobIu : CATE BLANCHETT COSA CAZZO FAI VESTITA IN QUEL MODO -

(Di martedì 8 maggio 2018) Se si pensa ae ai suoi otto giurati che è chiamata a presiedere per assegnare la Palma d'oro, non è immediato accostarla alla Biancaneve disneyana con i suoi sette nani a proteggerla. Cordiale ma distante, sorridente ma compresa nel ruolo, accomodante ma sempre pronta a rispondere per prima rintuzzando gli accenti curiosi della stampa, Madame la Presidente ricorda piuttosto una First Lady che prevale sul marito con grazia e polso fermo.A suo agio con i riti tutto sommato inutili della presentazione alla stampa dei giurati, la bella Kate si presenta in tailleur color crema, un filo di trucco a far risaltare gli occhi cerulei e lo sguardo diretto, per affermare in primo luogo che "una donna bella non necessariamente non può essere anche intelligente. A Cannes trionfa il glamour, ci si mostra, si esalta la bellezza, ma tutto questo non è mai ...