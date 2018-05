Catch-22 sbarca in Italia non solo per le riprese | Sky co-produrrà la serie di George

optimaitalia

: #Catch22 sbarca in Italia non solo per le riprese: Sky co-produrrà la serie di George Clooney… - OptiMagazine : #Catch22 sbarca in Italia non solo per le riprese: Sky co-produrrà la serie di George Clooney… -

(Di martedì 8 maggio 2018) Nei giorni scorsi si è parlato molto del nuovo drama firmato daClooney per Hulu e alla fine ecco la notizia che il pubblicono stava aspettando: Sky ha acquistato i diritti dellache sarà trasmessa in contemporanea con gli Usa.Proprio qualche ora fa, Deadline ha annunciato che entrambe le emittenti hanno accolto l'adattamento del romanzo di Joseph Heller che vedrà nel cast lo stessoClooney, Kyle Chandler di Bloodline , Hugh Laurie di Dr House e The Night Manager e Christopher Abbott.Lain sei parti sarà trasmessa innel 2019 e racconterà la storia del capitano John Yossarian (Abbott), un soldato dell'aeronautica statunitense nella seconda guerra mondiale, che non riesce a capire come mai qualcuno che non lo ha mai visto voglia ucciderlo.Nel disperato tentativo di impressionare i suoi superiori, il colonnello Cathcar (Chandler) ...