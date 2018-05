Caso Salò | Genova | Gambino omaggia i caduti con la fascia tricolore In aula comunale

Caso Salò - Bucci : «Fascia forse fuori luogo». Chi ha dato l’autorizzazione? Il sindaco non risponde | : Il sindaco: «Chiedo scusa se qualcuno si è sentito offeso». Ma poi non si dissocia dal gesto del suo consigliere delegato. L’opposizione lascia l’aula |

Caso Salò : GENOVA - GAMBINO OMAGGIA I CADUTI CON LA FASCIA TRICOLORE/ Pd tuona - "sindaco Bucci non all'altezza" : CASO SALÒ, GENOVA: GAMBINO OMAGGIA i CADUTI, è polemica: non è piaciuta la presenza del consigliere delegato con tanto di FASCIA TRICOLORE. Resa dei conti in consiglio comunale con Bucci.(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 19:50:00 GMT)

Caso Salò : Gambino con la fascia omaggia i caduti/ Consiglio : Bucci prima si scusa - poi gli stringe la mano : Caso Salò, Genova: Gambino omaggia i caduti, è polemica: non è piaciuta la presenza del consigliere delegato con tanto di fascia tricolore. Resa dei conti in Consiglio comunale con Bucci.(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 18:50:00 GMT)

Caso Salò - GENOVA : GAMBINO OMAGGIA I CADUTI/ Consiglio comunale : opposizione lascia aula e contesta Bucci : CASO SALÒ, GENOVA: GAMBINO OMAGGIA i CADUTI, è polemica: non è piaciuta la presenza del consigliere delegato con tanto di fascia tricolore. Resa dei conti in Consiglio comunale con Bucci.(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 17:50:00 GMT)

Caso Salò - Bucci : fascia forse fuori luogo : Il sindaco: «Chiedo scusa se qualcuno si è sentito offeso». L’opposizione lascia l’aula. Ingente dispositivo di sicurezza: mezzi blindati in via Garibaldi |

Caso Salò - Genova : Gambino omaggia i caduti - è polemica/ Sindaco Bucci - 'chiedo scusa al Consiglio comunale' : Caso Salò, Genova: Gambino omaggia i caduti, è polemica: non è piaciuta la presenza del consigliere delegato con tanto di fascia tricolore. Resa dei c

Caso Salò - Genova : Gambino omaggia i caduti - è polemica/ Sindaco Bucci - "chiedo scusa al Consiglio comunale" : Caso Salò, Genova: Gambino omaggia i caduti, è polemica: non è piaciuta la presenza del consigliere delegato con tanto di fascia tricolore. Resa dei conti in Consiglio comunale con Bucci.(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 17:05:00 GMT)

Genova - Consiglio sul Caso Salò| : La Questura monitora le manifestazioni: mezzi blindati in via Garibaldi. Bucci: «Spiegherò, stiano tutti calmi». L’Anpi: «Il nostro appello online ha raccolto 1.600 firme, il sindaco si scusi»