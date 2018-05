Caso multe | due rinviati a giudizio e sei assolti

Roma - via di Portonaccio torna preferenziale e scoppia il Caso : 400mila multe in 6 mesi. Automobilisti : ‘Mancava segnaletica’ : Oltre 400mila multe per 400 metri di preferenziale, sanzioni comminate per 45 milioni di euro. E tutto in sei mesi. Succede a Roma, in via di Portonaccio che unisce due direttive importanti della Capitale, la via Prenestina con la via Tiburtina. Via di Portonaccio, nella porzione che sfocia su via Tiburtina e va alla Stazione Tiburtina, era una corsia preferenziale per bus e taxi dagli anni sessanta, ma otto anni fa è stata resa percorribile da ...