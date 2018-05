Casamonica a Roma | violenza inaudita in un bar | calci e pugni a un disabile

RAID DEI Casamonica A ROMA/ Raggi - è questo il futuro della Suburra sporca e degradata? : A ROMA, da quando Virginia Raggi è sindaco, non abbonda solo la spazzatura per le strade. I criminali spadroneggiano e picchiano chi si oppone, anche i disabili. MONICA MONDO(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 06:08:00 GMT)AMICA 13ENNE NUDA IN CHAT/ Foto osé e liceali sospesi, ma di chi è la vera immaturità?IL CASO/ Scalfari, Celentano e don Mazzi, di pontefice ne basta uno: fate come Patty Pravo

ROMA - RAID Casamonica : FRUSTATA DISABILE - PICCHIATO IL BARISTA/ Minacce di morte : “è aggravante mafiosa” : ROMA, RAID dei CASAMONICA in un bar: DISABILE si ribella e viene FRUSTATA. La vicenda si è verificata la domenica di Pasqua, con il clan mafioso che ha minacciato: "Qui comandiamo noi"(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 20:20:00 GMT)

Roma - raid dei Casamonica in un bar : disabile frustata per essersi ribellata : Violenza efferata perché due esponenti del clan non sono stati serviti per primi. "Ora devi chiudere o sei morto", ma il barista denuncia tutto.

Roma - il video del raid dei Casamonica in un bar cella Capitale. Feriti una disabile e il barista : Indagini in corso ad opera della Polizia di Stato sull’aggressione avvenuta domenica di Pasqua in un bar alla Romanina, periferia di Roma, dove sono stati Feriti una donna disabile e il barista. La polizia sta vagliando le immagini di una telecamera di sorveglianza posta sulla cassa del bar. Durante l’aggressione sarebbero stati danneggiati anche gli arredi del locale. Il bar è regolarmente aperto. L'articolo Roma, il video del raid dei ...

Roma - le foto del locale distrutto dopo il raid dei Casamonica : vetrine in frantumi e macchie di sangue ovunque – GALLERY : Le vetrine distrutte, il sangue sui muri, chewing gum e succhi di frutta gettati per terra. Nelle fotografie scattate il giorno di Pasqua dopo il raid di Antonio Casamonica e suo cugino Alfredo Di Silvio nel Roxy Bar alla Romanina c’è tutta la furia devastatrice dei due. dopo aver aggredito la donna disabile, infatti, i due sono tornati nel locale aggredendo il titolare con una bottiglia di vetro e distruggendo quello che ...

Roma : disabile si ribella ai Casamonica e viene frustata : Roma - Raid di Pasqua dei Casamonica in un bar della capitale: lo scorso primo aprile, alcuni esponenti della cosca sono entranti nel locale chiedendo di essere serviti per primi rispetto ad altri clienti. Dopo aver saltato la fila, però, si sono sentiti rimproverare da una cliente disabile, che ha quel punto è stata frustata con una cinghia, presa a calci e pugni. Botte anche per il titolare del locale, che ha subito vari danneggiamenti. La ...

