Carmen Di Pietro sull’autobus che ha preso fuoco a Roma | ecco come si è salvata

Autobus a fuoco nel centro di Roma - Carmen di Pietro : "E' stato l'inferno" (video) : Stamani nel pieno centro di Roma, si sono vissuti attimi di terrore per un incendio divampato da un pullman in Via del tritone, probabilmente per un corto circuito. Ci sono stati alcuni danni ai palazzi adiacenti all'incendio, ma fortunatamente tutti i passeggeri che erano a bordo sono stati fatti scendere in tempo per mettersi in salvo, scongiurando gravi conseguenze.Nello stesso Autobus era presente anche Carmen di Pietro che ha subito ...

Giucas Casella a Mattino 5/ Dall'esperimento con Carmen di Pietro alla sua magia più riuscita : il suo James : Federica Panicucci ospita Giucas Casella a Mattino 5 per lasciarsi andare al famoso esperimento delle mani intrecciate ma anche per intervistare il mago che parla della sua vita privata(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 10:56:00 GMT)

Mattino 5 - Carmen Di Pietro : “Potrei risposarmi ma…” : Carmen Di Pietro a Mattino Cinque parla di un possibile matrimonio Durante la puntata di oggi di Mattino 5 si parlava di amori tra “lolite e over” e ovviamente è stata invitata in studio Carmen Di Pietro, la quale fece scalpore tanti anni fa per il suo matrimonio con il giornalista Sandro Paternostro. Come raccontato dal servizio mandato in onda da Federica Panicucci, le nozze avevano causato una vera polemica a causa della ...

Carmen di Pietro e Sandro Paternostro/ Mattino 5 - video : "Non rinuncio alla pensione e alla mia libertà" : Carmen di Pietro non vuole rinunciare alla pensione di reversibilità e per questo dice no ad un altro matrimonio, ma è davvero questa l'unica causa? Ecco la verità(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 10:29:00 GMT)

Carmen Di Pietro : ‘Non rinuncio alla pensione di reversibilità di Sandro Paternostro’ : “Dico la verità, non mi sposo per non perdere la pensione, ma se dovessi incontrare un uomo che mi fa perdere la testa…” la showgirl Carmen Di Pietro ammette candidamente a Quinta Colonna su Canale 5 di non risposarsi per non perdere il diritto alla pensione di reversibilità dell’ex marito Sandro Paternostro, sposato nel 1998 e morto nel 2000 (QUI IL VIDEO). Sono passati 18 anni da quel matrimonio che all’epoca fece ...

