Carica dei mille alla Corsa per Haiti

Lazio - Olimpico bollente : la Carica dei 50 mila per volare in Champions : Una spinta per la Champions League. Una carica speciale e meritata per la Lazio di Inzaghi. Per la sfida con l'Atalanta sono attesi cinquantamila spettatori, almeno questo è l'obiettivo della società ...

La Carica dei 600mila lavoratori occasionali : "Rider - badanti e tanto lavoro nero" : In Italia sono circa 600 mila gli addetti che nel 2017 hanno svolto un'attività lavorativa nel nostro Paese per meno di 10 ore alla settimana. Il popolo dei lavoretti è composto per l'esattezza da 592 mila persone, secondo i...

Luigi Di Maio suona la Carica ai suoi : "Non siamo dei poltronari - parliamo ai cittadini nelle piazze e in tv" : "Dicono che siamo dei poltronari. Che abbiamo mirato al potere a tutti i costi. È un'accusa che mi fa sorridere, perché se avessimo voluto le poltrone avremmo potuto accettare di fare un contratto con Berlusconi e avremmo avuto le 'nostre' poltrone al governo. E adesso vedremo chi sono i poltronari. Prepariamoci anche alla battaglia sui vitalizi, il primo risultato che possiamo portare a casa". È questo uno dei passaggi ...

Renzi al Nazareno con la Carica dei 120 : L'hanno ribattezzata "linea Fazio", nella war room Renziana. Dove la Direzione è preparata come una battaglia campale per il controllo del Pd: "Vogliono il confronto con i Cinque Stelle? – è il ragionamento che trapela dai piani alti del Nazareno – Bene, ma in streaming. Il punto fermo è mai Di Maio a Palazzo Chigi. E no a Salvini. Noi siamo per un Governo delle regole".Parole accompagnate dai numeri squadernati ...

La Carica dei 150mila al Comicon 20esima edizione con numeri record : Si è conclusa la XX edizione Comicon che chiude i battenti con numeri da record: 150.000 visitatori, più di 300 ospiti e circa 600 eventi realizzati tra fumetti, cinema, serie tv, videogiochi, giochi ...

Maltempo Sicilia : a Ragusa chiusa per forte vento la disCarica Cava dei Modicani : Sospeso il conferimento dei rifiuti urbani stamani presso la discarica di Cava dei Modicani per il persistere di raffiche di vento. E’ quanto si legge in una nota del comune di Ragusa. L’assessorato competente ha informato la cittadinanza che potrebbero verificarsi disagi nell’espletamento del servizio di raccolta anche nella giornata di domani. L'articolo Maltempo Sicilia: a Ragusa chiusa per forte vento la discarica Cava dei ...

Come sCaricare una copia dei tuoi dati di Instagram : Quante cose sa Instagram di te? Ora puoi scoprirlo facilmente. Come annunciato alcune settimane fa, Instagram si mette in regola con le procedure del Regolamento europeo di protezione dei dati, concedendo agli utenti la possibilità di scaricare una copia dei suoi dati. Esattamente Come da anni fa già Facebook e Come ha annunciato farà anche WhatsApp. Su desktop basta accedere a questo link (ovviamente dopo essersi loggati con il proprio account ...

De Rossi e la Carica dei veterani nella Roma all'assalto dei Reds : Capitan De Rossi è un campione del mondo e di gare di Champions ne ha giocate 55, segnando anche sette reti. Ora che Totti è passato dietro la scrivania, è l'unico superstite della Roma che dieci e ...

Euroflora - la Carica dei 20mila di Nervi | : Per la seconda giornata sono 18mila le prenotazioni. In mattinata code ai cancelli. Ieri l’esordio si è chiuso con 9mila biglietti strappati

Euroflora - la Carica dei 20mila a di Nervi | : Per la seconda giornata sono 18mila le prenotazioni. In mattinata code ai cancelli. Ieri l’esordio si è chiuso con 9mila biglietti strappati

Euroflora - la Carica dei 20mila ai Parchi di Nervi | : Per la seconda giornata sono 18mila le prenotazioni. In mattinata code ai cancelli. Ieri l’esordio si è chiuso con 9mila biglietti strappati

Napoli in partenza - la Carica dei tifosi : ANSA, - Napoli, 21 APR - Cori e incitamenti per il Napoli in partenza per Torino dove domani sera è in programma il big match della giornata di campionato contro la capolista Juventus. Circa un ...

L'appuntato dei carabinieri Casamassima : "Mandolini disse che Cucchi era stato pestato di botte dai carabinieri e che bisognava sCaricare le responsabilità" : L'appuntato scelto dei carabinieri, Riccardo Casamassima, è l'uomo che ha fatto riaprire il caso Cucchi. All'epoca dei fatti, nell'ottobre del 2009, prestava servizio alla stazione di Tor Vergata e in un'intervista esclusiva al Tg La7 rivela come il maresciallo Roberto Mandolini, uno dei cinque imputati nel processo per la morte del ragazzo romano, raccontò che Cucchi era stato "massacrato di botte dai carabinieri" e che "dovevano ...

Android : migliaia di app sCaricabili da PlayStore violano la privacy dei bambini Video : Proprio come con le notizie false, le azioni o le inazioni di Facebook stanno creando polemica in tutto il settore tecnologico, anche sulla #privacy si sta discutendo molto. La privacy dei dati è tornata ad essere un tema caldo e le persone stanno mettendo sempre più sotto il microscopio i servizi e soprattutto le applicazioni prima di una qualsiasi installazione. Proprio come YouTube, un nuovo studio condotto da ricercatori affiliati ...