Caos al Grande Fratello : sul web un video di Aida diventa virale : Il Grande Fratello ha ormai riaperto i battenti. Le puntate si stanno rivelando ricche di eventi inaspettati e colmi di gossip. I concorrenti del reality show più seguito di sempre si sono già resi protagonisti di molteplici eventi: liti, discussioni, nuovi flirt, primi baci e anche squalificazioni clamorose. L'argomento che, sicuramente, sta generando maggiore sgomento riguarda, infatti, l'inaspettata squalificazione di Baye Dame, il ...

Luigi Favoloso lascia il Grande Fratello? Caos stanotte - lancia il microfono e prepara le valigie : Quello che doveva essere un reality all’insegna della conoscenza reciproca si sta trasformando in un dramma d’altri tempi dove ad attirare maggiormente l’attenzione degli spettatori è una primadonna di nome Luigi Favoloso che nella notte ha minacciato di lasciare la casa del GF 15.--L’ex di Nina Moric, punito la settimana scorsa per aver trattato male Aida, messo sotto accusa fuori per il presunto tatuaggio antisemita e piuttosto nervoso ...

Grandine nel Varesotto/ Pompieri al lavoro per sopperire ai 30 cm di ghiaccio : auto bloccate e grande Caos : Grandine nel Varesotto, Pompieri al lavoro per sopperire ai 30 centimetri di ghiaccio che si sono formati. Diverse automobili rimangono bloccate e si crea un grandissimo caos.(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 00:25:00 GMT)

Grande Fratello 2018/ Caos nella casa - Luigi Favoloso scatena le polemiche : una strategia per rimanere? : Grande Fratello 2018, Luigi Favoloso continua a scatenare le polemiche nella casa. Dalla lite con Simone alle lacrime di Mariana: tutta una strategia per la nomination?(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 07:15:00 GMT)

Boom primo maggio - +20% a Ischia - ma Capri si ribella al Caos di Marina Grande : File lunghissime per la funicolare, il sindaco "chiama" la Regione. Sull'isola verde polemica per il low cost: "Così svendiamo il brand Ischia

Grande Fratello 2018 - è Caos nella notte : ancora tutti contro Aida - Danilo e Luigi litigano : Liti e caos nella notte al Grande Fratello 2018, Aida Luigi e Danilo principali protagonisti di tutto ciò che è successo e chissà cosa sarà ancora accaduto quando la diretta si è interrotta, alle due di notte; c'era una voce di corridoio che sosteneva che la diretta di notte non ci sarebbe stata per mancanza di fondi, ma visto il cast che è stato messo insieme e ciò che ne sta venendo fuori, siamo sempre più convinti che sia stata una mossa per ...

Grande Fratello - Aida shock! Vomito nella casa - ma il colpevole non si fa subito avanti - Caos tra i concorrenti : Aida si è resa protagonista ieri di un episodio raccapricciante all'interno del Grande Fratello, la concorrente è da appena due giorni dentro il reality è già crea scompiglio Durante il suo secondo ...

Grande Fratello 2018 - Luigi Favoloso contro Aida Nizar : Caos in Casa : Luigi Favoloso contro Aida Nizar al GF 15: urla in Casa Questa quindicesima edizione del Grande Fratello sta già regalando grandi colpi di scena. Tutti i concorrenti del reality-show sembra si siano coalizzato contro Aida Nizar. A parte Alberto, il resto della Casa senza non provare una Grande simpatia nei confronti della spagnola. In particolar […] L'articolo Grande Fratello 2018, Luigi Favoloso contro Aida Nizar: caos in Casa proviene da ...

“Ha bestemmiato in diretta!”. Grande Fratello - è già Caos su un concorrente. E infatti il pubblico che ha sentito tutto esplode : “Fuori subito”. Ecco il video ‘incriminato’ : Grande Fratello, anche la seconda puntata è andata. Puntata scoppiettante, tra nuovi arrivi, addii e faccia a faccia. E poi, come sempre, le nomination, palesi e non. Questa settimana rischiano l’eliminazione in quattro, due uomini e due donne. Sono Filippo Contri, Alberto Mezzetti, Lucia Orlando e Patrizia Bonetti. A questi nomi si è arrivati grazie a un meccanismo diverso per i maschi e per le femmine. Pur essendo tutti ...

“Ma è una pistola!”. Baye - è Caos al Grande Fratello. Il ragazzo - tra i più amati dal pubblico - stavolta ha davvero esagerato. Nemmeno la rete lo perdona : è successo tutto in diretta - produzione del programma nella bufera : Al Grande Fratello non è di certo passato inosservato l’ultimo gesto di Baye Dame. Lui è sicuramente il concorrente che, nel bene e nel male, ha attirato l’attenzione del popolo del web: non tanto per la sua storia quanto per il suo carisma e le ‘mosse’ da star che l’hanno reso una vera celeb tra i fan del GF 15. Tuttavia il concorrente originario del Senegal non ha mancato di sconvolgere i suoi coinquilini prima durante la lite con ...

“Ma dattelo in faccia!”. Grande Fratello - tensione alle stelle. Tra due inquilini scoppia la furiosa lite ed è Caos : cosa è successo davanti alle telecamere : L’attesissima quindicesima edizione del Grande Fratello è iniziata. Era da settimane che si parlava di possibili concorrenti, delle caratteristiche della casa e degli amatissimi opinionisti. Per non parlare di lei, Barbara D’Urso, la timoniera dei pomeriggi e della domenica Mediaset. Molti concorrenti non sono del tutto sconosciuti, anzi, i sono ex fidanzati di modelle (Luigi Favoloso, ragazzo di Nina Moric), compagni di ...

“Bloccate quella matta!”. Grande Fratello - è subito Caos. Altro che serata di gala - è solo la prima puntata e già fioccano critiche e insulti. E anche Barbare e Cristiano si mettono le mani in faccia… : prima puntata e subito tante sorprese. Dall’eliminazione di Simone, all’ovazione per il “Tarzan di Viterbo” Alberto Mezzetti, tra i più acclamati della prima serata, a lei che ha suscitato l’ira di Cristiano Malgioglio che, dopo l’esperienza da recluso nell’edizione Vip, adesso indossa le vesti di opinionista. Una sfuriata, quella del cantante, che ha lasciato tutti di sasso. Non è tipo infatti Cristiano che si lascia andare a situazioni ...

“Anche loro nel cast”. Grande Fratello - è Caos ancora prima dell’inizio. E il nuovo reality di Barbara D’Urso è già travolto dalle polemiche per ‘quei’ nomi : “Ragazziiii!”. La sentite quella vocina? Il Grande Fratello di Barbara D’Urso sta tornando. Sì, a distanza di 15 anni dall’ultima volta su quel palco, Carmelita è di nuovo la conduttrice del reality di Canale 5 che partirà non appena calato il sipario sull’Isola dei Famosi. Segnate questa data: 23 aprile. Tra pochissimo, dunque, dopo la fortunatissima seconda edizione del GF Vip di Ilary Blasi, si torna alle ...