Cannes | fate largo alle donne

(Di martedì 8 maggio 2018) È passato un quarto di secolo da quando la regista neozelandese Jane Campion vinse la Palma d’oro a. Il film era Lezioni di piano. Vinse, tra l’altro in ex aequo con Chen Kaige (Addio, mia concubina). Furono due vittorie storiche: la prima regista donna, il primo regista cinese. Da allora la Cina è diventata sempre più vicina, soprattutto al cinema, leun po’ meno. Da allora, a, nessuna ha più vinto la Palma d’oro. Al tempo, Jane Campion, era incinta di sette mesi e mezzo, così, dopo la presentazione del film era tornata in Australia, dove vive. I medici le sconsigliarono di affrontare un nuovo viaggio per ritirare la Palma. Salì sul palco uno degli interpreti del film, Sam Neill. In seguito, Jane ebbe il bambino, Jasper. Che morì dopo solo dodici giorni di vita. Nei mesi successivi, non ci fu spazio per pensare a quel trionfo, al successo, al futuro. «Solo un lungo ...