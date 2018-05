Cannes 2018 | ecco le cose da sapere di questa edizione | non solo “divieto di selfie” ma

Festival di Cannes 2018/ Su la Croisette per il primo giorno della manifestazione : tutti i film in concorso : Festival di Cannes 2018, su la Croisette per il primo giorno della manifestazione: programma, tutti i film in gara. Grande attesa per i nuovi film di Matteo Garrone e Lars Von Trier.(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 00:12:00 GMT)

Festival di Cannes 2018 : una vigilia da thriller : Sarà Oltre al caso Netflix, ritrovato esattamente lì dov'era un anno fa e con un'apertura verso la riconciliazione per ora solo da parte della piattaforma di streaming, si è aggiunto il caso Terry ...

Festival di Cannes 2018 - una vigilia da thriller : La 71^ edizione del Festival di Cannes (alle porte: inizia l’8 maggio) potrebbe essere considerata l’edizione della “svolta”. Superata la boa dell’annata tonda Thierry Frémaux ha deciso di puntare sul cambiamento. Vedremo se l’anno zero delle proiezioni stampa in concomitanza con quelle ufficiali (tranne per quelle a tarda sera che i giornalisti recupereranno la mattina seguente) provocherà strascichi sufficienti da far ritornare il condottiero ...

Festival di Cannes 2018 - i protagonisti : Dall’8 al 19 maggio i riflettori saranno puntati sulla 71esima edizione del Festival di Cannes che, nonostante restrizioni (vedi alla voce selfie) e polemiche (su Netflix e dintorni), si conferma uno degli eventi cinematografici e glamour più attesi e seguiti del mondo, un susseguirsi di cineasti e star uniti nel nome della settima arte (e delle belle feste). Presenza fissa sarà quella della giuria presieduta dall’affascinante Cate ...

Cannes 2018 : 21 registi in corsa per la Palma d’oro : Un celebre bacio - quello tra Jean-Paul Belmondo e Anna Karina tratto da "Il bandito delle undici" ("Pierrot le fou") di Jean-Luc Godard – è stato scelto come immagine ufficiale del Festival di Cannes, al via da domani fino al 19 maggio prossimo, giorno di consegna dell'ambita Palma d'Oro.Per questa 71esima edizione, il delegato generale Thierry Frémaux ha preferito la qualità al glamour del red carpet, i buoni film ai ...

Festival di Cannes 2018 - pinkwashing per la Croisette anche se il fantasma di Weinstein non abbandona la kermesse : A pochi giorni dall’inizio del Festival di Cannes 2018 (8-19 maggio), Cate Blanchett – presidente di giuria della della 71° edizione della kermesse francese – si confessa ai giornali e per la prima volta parla dei propri trascorsi (professionali) con Harvey Weinstein. “Ha avuto atteggiamenti inappropriati anche con me. Mi dava una brutta sensazione. Spesso mi diceva ‘Non siamo amici’ perché non facevo quello che voleva” e ancora “Non credo che ...

Cannes 2018 : i 12 film che attendiamo di più : Capernaum Anche qui si tratta di un atteso ritorno, perché la regista libanese Nadine Labaki con il precedente E ora dove andiamo? aveva conquistato i festival di mezzo mondo , tra cui quello di ...

Cannes 2018 : il Festival «perdona» Lars von Trier : Ci sembra ancora di vederlo Lars von Trier, le labbra arricciate, lo sguardo severo e la t-shirt nera con su scritto «Persona non grata – Official Selection» che mostra ai fotografi della Berlinale quattro anni fa, in occasione della presentazione della prima parte del suo Ninphomaniac. Una provocazione che il regista danese sferrò contro il Festival di Cannes, colpevole di averlo «bandito» dal concorso a seguito delle sue dichiarazioni ...

Cannes 2018 - anche Terry Gilliam e Lars Von Trier al festival : Prende forma pian piano il programma completo del prossimo festival di Cannes. Dopo l’annuncio dei film in concorso e della giuria, sono state annunciate ieri importanti aggiunte al numero dei film che si potranno vedere durante la manifestazione. In particolare grande attenzione ha richiamato la notizia che Don Quixote, il film su cui Terry Gilliam ha lavorato per quasi vent’anni, sarà presentato in anteprima mondiale il prossimo 19 ...

Cannes 2018 - ci sono anche Von Trier e Gilliam : E' arrivato l'upgrade della line-up del 71mo Festival di Cannes , 8-19 maggio, . Si aggiungono, fuori competizione, The House That Jack Built di Lars von Trier , che fa così ritorno sulla Croisette ...

Cannes 2018 : Kristen Stewart in giuria e altro da sapere sul Festival : La questione Netflix Nei giorni scorsi ha fatto discutere l'esclusione di tutte le pellicole presentate dal colosso dello streaming . Lo stesso Fremaux, però, si è premurato di dare una spiegazione ...

Cannes 2018 - annunciata la giuria del prossimo festival : Data la partenza imminente prevista per il prossimo 8 maggio, in questi giorni si stanno delineando tutti i dettagli del prossimo festival di Cannes. La manifestazione cinematografica, reduce dalle polemiche con Netflix e dall’annuncio dei film in concorso, in queste ore ha ufficializzato quella che sarà la giuria che valuterà le pellicole. Sono stati svelati, dunque, i nomi che affiancheranno la presidente di giuria, Cate Blanchett, in ...

La giuria del festival di Cannes 2018 : Sono stati annunciati i membri della giuria principale del prossimo festival di Cannes, che si terrà dall’8 al 19 maggio. Ci saranno le attrici Kristen Stewart e Léa Seydoux, i registi Denis Villeneuve, Andreï Zviaguintsev e Robert Guédiguian, l’attore cinese Chang The post La giuria del festival di Cannes 2018 appeared first on Il Post.

Cannes 2018 : Ronaldo al festival? - : The Fugue di Agnieszka Smoczynska racconta di una donna che ha perso la memoria, One Day di Zsofia Szilagyi è la cronaca di una ordinaria giornata di una 40enne con marito, lavoro, tre figli. Woman ...