Cannes 2018 | ecco la giuria | nella prima conferenza Cate Blanchett parla di #MeToo e

Festival di Cannes 2018 : i voti ai look delle star : Parla spagnolo la serata di apertura della 71esima edizione del Festival di Cannes. Anzi, meglio: parla inglese con un forte accento spagnolo. È infatti composta da Penelope Cruz e Javier Bardem la splendida coppia di protagonisti del film con il quale si inaugura ufficialmente questa edizione della kermesse cinematografica, Todos lo saben. LEGGI ANCHECannes, fate largo alle donne Ma non sono solo loro due le stelle presenti sul primo ...

Terry Gilliam colpito da ictus/ Ultime notizie : malore per il regista di 'Brazil' : salta Cannes 2018 : Terry Gilliam colpito da ictus, malore per il regista di 'L'uomo che uccise don Chisciotte': salta il Festival di Cannes, le Ultime notizie sulle sue condizioni di salute(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 21:40:00 GMT)

Cannes 2018 - al via il festival : la giuria si tiene per mano. Sul red carpet Penelope Cruz - Javier Bardem e il maestro Martin Scorsese : La giuria, presiediuta da Cate Blanchett, che si tiene per mano. Parte così il festival di Cannes 2018. Sul red carpet della 71esima edizione della Croisette sfilano le star: il regista Martin Scorsese, gli attori Penelope Cruz e Javier Bardem diretti dal regista iraniani Aghard Farhadi, che apre la kermesse con Todos los saben L'articolo Cannes 2018, al via il festival: la giuria si tiene per mano. Sul red carpet Penelope Cruz, ...

Cannes 2018 : la (prima) parola a Cate Blanchett : Divina: non c’è aggettivo che tenga di più, quando si parla di Cate Blanchett. L’attrice australiana ha fatto il suo esordio come presidente di giuria al Festival di Cannes 2018: radiosa, in tailleur rosa vestita, si è presentata davanti a fotografi e giornalisti dispensando sorrisi e anche risate, di quelle che a noi mortali risulterebbero «sguaiate», ma a lei no. Ha risposto con equilibrio, garbo, arguzia a qualunque domanda, la ...

Festival di Cannes : il 2018 è l'anno delle donne : In questa edizione particolarmente delicata, Thierry Frémaux , delegato generale della rassegna, vuole certamente portare aria di svolta, visti i recenti scandali che hanno travolto il mondo del ...

Cannes 2018 : Frémaux spiega le decisioni su Netflix - divieto di selfie e proiezioni stampa - Best Movie : Ma forse c'è anche un problema con la stampa e il pubblico che vengono qui, e sono i più esigenti al mondo ". Sulla mancanza di star sul red carpet " Di star ce ne saranno, ma noi scegliamo i film ...

Cannes 2018 - ecco le cose da sapere di questa edizione : non solo “divieto di selfie” ma occhio anche all’uso dei social : Signore e signori, cari amici. Una lettera per una rivoluzione. D’altra parte i francesi ne sono specialisti: includere il massimo festival nazionale (e del mondo anche se la Mostra veneziana è in fase di sorpasso..) nei moti rivoltosi dell’era 2.0 era una mossa in agguato da qualche tempo, almeno nella testa del patron Thierry Fremaux, sommo sovrano di una direzione artistica dalle parvenze eterne. Con un incipit eccezionalmente cordiale (rara ...

Festival di Cannes 2018/ Su la Croisette per il primo giorno della manifestazione : tutti i film in concorso : Festival di Cannes 2018, su la Croisette per il primo giorno della manifestazione: programma, tutti i film in gara. Grande attesa per i nuovi film di Matteo Garrone e Lars Von Trier.(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 00:12:00 GMT)

Festival di Cannes 2018 : una vigilia da thriller : Sarà Oltre al caso Netflix, ritrovato esattamente lì dov'era un anno fa e con un'apertura verso la riconciliazione per ora solo da parte della piattaforma di streaming, si è aggiunto il caso Terry ...

Festival di Cannes 2018 - una vigilia da thriller : La 71^ edizione del Festival di Cannes (alle porte: inizia l’8 maggio) potrebbe essere considerata l’edizione della “svolta”. Superata la boa dell’annata tonda Thierry Frémaux ha deciso di puntare sul cambiamento. Vedremo se l’anno zero delle proiezioni stampa in concomitanza con quelle ufficiali (tranne per quelle a tarda sera che i giornalisti recupereranno la mattina seguente) provocherà strascichi sufficienti da far ritornare il condottiero ...

Festival di Cannes 2018 - i protagonisti : Dall’8 al 19 maggio i riflettori saranno puntati sulla 71esima edizione del Festival di Cannes che, nonostante restrizioni (vedi alla voce selfie) e polemiche (su Netflix e dintorni), si conferma uno degli eventi cinematografici e glamour più attesi e seguiti del mondo, un susseguirsi di cineasti e star uniti nel nome della settima arte (e delle belle feste). Presenza fissa sarà quella della giuria presieduta dall’affascinante Cate ...

Cannes 2018 : 21 registi in corsa per la Palma d’oro : Un celebre bacio - quello tra Jean-Paul Belmondo e Anna Karina tratto da "Il bandito delle undici" ("Pierrot le fou") di Jean-Luc Godard – è stato scelto come immagine ufficiale del Festival di Cannes, al via da domani fino al 19 maggio prossimo, giorno di consegna dell'ambita Palma d'Oro.Per questa 71esima edizione, il delegato generale Thierry Frémaux ha preferito la qualità al glamour del red carpet, i buoni film ai ...

Festival di Cannes 2018 - pinkwashing per la Croisette anche se il fantasma di Weinstein non abbandona la kermesse : A pochi giorni dall’inizio del Festival di Cannes 2018 (8-19 maggio), Cate Blanchett – presidente di giuria della della 71° edizione della kermesse francese – si confessa ai giornali e per la prima volta parla dei propri trascorsi (professionali) con Harvey Weinstein. “Ha avuto atteggiamenti inappropriati anche con me. Mi dava una brutta sensazione. Spesso mi diceva ‘Non siamo amici’ perché non facevo quello che voleva” e ancora “Non credo che ...

Cannes 2018 : i 12 film che attendiamo di più : Capernaum Anche qui si tratta di un atteso ritorno, perché la regista libanese Nadine Labaki con il precedente E ora dove andiamo? aveva conquistato i festival di mezzo mondo , tra cui quello di ...