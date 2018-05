Cancellare tutti like e post Facebook con un click

chimerarevo

: RT @Francy28429906: L’intervento di mario non è stato tagliato . Ora potete cancellare tutti i tweet di ieri in cui decretavate la presenza… - _Franc19 : RT @Francy28429906: L’intervento di mario non è stato tagliato . Ora potete cancellare tutti i tweet di ieri in cui decretavate la presenza… - Francy28429906 : L’intervento di mario non è stato tagliato . Ora potete cancellare tutti i tweet di ieri in cui decretavate la pres… - 20_05_dreamers : RT @leilupo_stark: Questo fandom ne ha passate davvero tante, solo poche stagioni fa tutti cercavano di boicottare lo show e farlo cancella… -

(Di martedì 8 maggio 2018) Gli utenti storici del famoso social network si ritrovano a dover combattere ogni giorno con link stupidi einutili di pagine a cui non sono più interessati. Ovviamente si sa, il tempo passa,gli esseri umani crescono (a livello fisico e soprattutto mentale) e di conseguenza i gusti e gli interessi cambiano. Per questo motivo diversi utenti sentono il bisogno di ripulire il proprio profilo una volta per tutte ee idi un determinato lasso di tempo ma, per ovvie ragioni, sono frenati dal fatto che una cancellazione manuale richiederebbe un grosso dispendio di energie e tempo. Ma esiste un metodo abbastanza veloce e intuitivo per risolvere questo problema che merita di entrare a far partere dei trucchida conoscere. Pere isu un profilocon pochicorre in aiuto un’estensione installabile su ...