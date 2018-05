Calciomercato | Reina al Milan? No | c' è anche il Liverpool

Calciomercato Napoli - clamoroso retroscena su Reina - svelato il futuro di Albiol e Callejon : Calciomercato Napoli – Il Napoli è impegnato nella stagione di Serie A, l’obiettivo della squadra azzurra è quella di continuare a lottare fino all’ultimo per lo scudetto. Ma il pensiero è rivolto anche alla prossima stagione, in particolar modo al mercato, nelle ultime ore sono arrivate importanti indicazioni da parte dell’agente Manuel Garcia Quillon a Radio Crc, ecco quanto riferito dall’emittente partenopea: “Ci ...

Calciomercato Napoli - Reina attacca De Laurentiis : 'Me ne vado per colpa sua', avrebbe detto ai compagni, secondo 'Premium Sport', riferendosi al presidente De Laurentiis . I rapporti tra i due del resto erano tesi da tempo, per la mancata intenzione,...

Calciomercato : per il dopo Reina il Napoli segue Perin e Leno : Ormai è notizia vecchia, già ampiamente trattata da CalcioWeb, l’accordo tra Reina ed il Milan. Il Napoli, infatti, ha deciso di “lasciare libero” l’estremo difensore spagnolo. Il ds Giuntoli sta cercando di trovare un sostituto all’altezza. I nomi sul suo taccuino sono due: Mattia Perin, 25 anni, portiere del Genoa ed in alternativa il portiere del Bayer Leverkusen, Bernd Leno, 26 anni. Nei prossimi giorni ci ...

Calciomercato Milan - Reina in rossonero : che futuro per Donnarumma? Gli scenari : L'uomo spogliatoio della banda di Sarri, il portiere due volte campione d'Europa e una del Mondo, un professionista dalla spiccata personalità e nel pieno della maturità calcistica. Insomma, un ...

Calciomercato Napoli - chi dopo Reina? : ... emerso ai Mondiali di Brasile 2014, è considerato uno dei migliori estremi difensori al mondo ma i Blancos sembrerebbero volersene privare. Il Napoli, ovviamente, rimane alla finestra.

Calciomercato Milan - Donnarumma al PSG? Altro che Reina per sostituirlo : Ancora indecifrabile il futuro di Gianluigi Donnarumma, che continua ad essere seguito da numerosi club europei. Intanto, il Milan ha ingaggiato Reina, portiere di trentacinque anni che però finirà questa stagione al Napoli. Donnarumma, comunque, è seguito con grandissima insistenza dal Paris Saint Germain, club che sarebbe disposto a fare follie per garantirsi il suo cartellino. La dirigenza transalpina, infatti, ha intenzione di effettuare una ...

Calciomercato : Reina al Milan - tensione con Donnarumma sempre più lontano da Milano : Visite mediche ieri con il Milan per Pepe Reina, destinato a diventare rossonero in estate. Società e portiere spagnolo avrebbero già un’intesa su un contratto biennale da circa 3 milioni di euro. Nei prossimi mesi sarà chiaro se il portiere spagnolo farà il vice di Gianluigi Donnarumma o, più facilmente, ne prenderà il posto se il diciannovenne verrà ceduto. E’ forte, infatti, la tensione tra l’entourage del portierone ed il Milan: ...

Calciomercato : visite mediche per Reina - al Milan in estate : visite mediche con il Milan per Pepe Reina, destinato a diventare rossonero in estate quando scadrà il suo contratto con il Napoli. Il portiere spagnolo, 36 anni ad agosto, dopo la sfida di ieri sera a San Siro con l’Inter, si e’ fermato a Milano dove, secondo indiscrezioni, in mattinata ha sostenuto i controlli medici, non nella clinica del centro utilizzata generalmente dal Milan, ma in un’altra struttura. Il club rossonero ...

Calciomercato Milan - visite mediche per Reina : Un altro importantissimo passo in avanti verso un futuro in rossonero che ormai sembra essere sempre più certo: Pepe Reina, portiere classe 1982 in scadenza di contratto con il Napoli il prossimo ...

Calciomercato Milan - accordo totale con Reina : come cambia la difesa della prossima stagione : Calciomercato Milan – Il Milan sta attraversando un momento veramente importante, in campionato ed Europa League stanno veramente entusiasmando, l’obiettivo è arrivare in fondo alla competizione europea ed in campionato ottenere la qualificazione in Champions League. Nel frattempo la dirigenza si muove sul mercato con l’intenzione di rinforzare la squadra per la prossima stagione, chiusi già due importanti innesti. Nelle ultime ...

Calciomercato Napoli - Reina ai saluti. Accordo tra lo spagnolo e il Milan : La conferma dell'addio al termine del campionato arriva proprio dal portiere iberico, pronto a raccogliere l'eredità di Donnarumma: Giuntoli al lavoro per Leno e Meret