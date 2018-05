Calciomercato | l' Atletico punta Cavani

Calciomercato Juve - vicino uno scambio 'due per uno' con l'Atletico Madrid? Video : La #Juventus ha pescato il Real Madrid per i quarti di finale di Champions League; si tratta probabilmente del più brutto cliente che si sarebbe potuto affrontare, ma questa Juventus ci ha abituato a grandi imprese, come quella ottenuta contro il Tottenham. Nel secondo tempo di Wembley, infatti, la squadra di Massimiliano Allegri è riuscita a mettere a segno due reti in cinque minuti, eliminando così la squadra di casa. Il Real Madrid, comunque, ...