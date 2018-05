Calabria | Parco Aspromonte | istituite 21 Zone Speciali di Conservazione

Reggio Calabria : la biodiversità del Parco dell’Aspromonte in mostra al Museo dal 22 marzo al 22 Aprile : La biodiversità floristica del Parco Nazionale d’Aspromonte, accompagnata dalla straordinaria ricchezza faunistica, in mostra , per un mese, al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria . Nell’ambito del più ampio progetto “Natura e Cultura” condiviso dal Presidente del Parco Giuseppe Bombino e dal Direttore del MAaRC Carmelo Malacrino, nasce una nuova e suggestiva iniziativa con la quale l’intelligenza nativa della Natura appare nel ...

Calabria : al via il progetto di valorizzazione del Parco nazionale del Pollino : Il presidente del Parco nazionale del Pollino, Domenico Pappaterra, il sindaco del Comune di Orsomarso, Antonio De Caprio, in collaborazione con l’Università della Calabria e la Soprintendenza ABAP per le province di Catanzaro, Cosenza e Crotone, hanno avviato presso la Presidenza del Parco nazionale del Pollino un Protocollo d’Intesa per la realizzazione di un progetto per la valorizzazione delle risorse culturali, religiose e naturalistiche. ...