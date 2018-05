Bus in fiamme in pieno centro a Roma E un altro brucia a Ostia

Bus in fiamme - abitare a Roma comincia a far paura : Avranno pensato a un attentato i turisti che oggi erano a via del Tritone a Roma. Che cos’altro avrebbe potuto essere quell’autobus interamente in fiamme, attorniato da un’enorme colonna di fumo? E invece no. Non sanno, i turisti, che gli autobus a Roma vanno a fuoco da soli, anche senza attentatori. È successo varie volte dall’inizio dell’anno, ma nessuno finora è mai morto (anche se quella di oggi poteva essere ...

Bus in fiamme in centro a Roma. E un altro brucia a Ostia - pieno di studenti : Roma, 8 mag. , askanews, Dopo quello in via del Tritone, a Roma è andato a fuoco un altro autobus del trasporto pubblico locale, questa volta in periferia, all'Infernetto, vicino a Ostia. La Polizia ...

Un altro Bus in fiamme a Roma - un mezzo di una linea scolastica : Roma, 8 mag. , askanews, Dopo quello in via del Tritone, a Roma è andato a fuoco un altro autobus del trasporto pubblico locale, questa volta in periferia, all'Infernetto. La Polizia municipale ...

Altro Bus in fiamme a Roma : paura per un gruppo di studenti : paura ma, per fortuna, nessun ferito. Attorno alle 14, la linea 06 scolastico dell'Atac ha preso fuoco in via Castel Porziano, nella periferia di Roma, di fronte a una scuola. A riportare la notizia è Il Messaggero:La vettura andata a fuoco è della linea 06 scolastico dell'Atac che copre il tragitto Infernetto-Casalpalocco. Il mezzo, uscito dalla rimessa di Acilia, avrebbe preso fuoco attorno alle 14.00. Era pieno di studenti ...

Roma - un altro Bus in fiamme : Roma, 8 mag. , AdnKronos, - Dopo quello di via del Tritone, un altro bus in fiamme oggi a Roma. E' accaduto verso le 14 a viale di Castel Porziano, all'altezza di via Canazei. Lo comunica, via Twitter,...

Roma - un altro Bus in fiamme : Roma, 8 mag. (AdnKronos) - Dopo quello di via del Tritone, un altro bus in fiamme oggi a Roma. E' accaduto verso le 14 a viale di Castel Porziano, all'altezza di via Canazei. Lo comunica, via Twitter, Luceverde Roma, sottolineando che il "traffico è rallentato".

Roma : Altro Bus Atac in fiamme : Roma – Un Altro bus della linea Atac, dopo quello di via del Tritone, e’ andato a fuoco. E’ accaduto intorno alle 13,30 tra Infernetto e Ostia, in via di Castel Porziano. All’altezza del civico 538. Si tratta della linea 06 adibita al trasporto scolastico. Non risultano feriti o intossicati. L'articolo Roma: Altro bus Atac in fiamme proviene da RomaDailyNews.

Roma - un altro Bus in fiamme : Roma, 8 mag. (AdnKronos) – Dopo quello di via del Tritone, un altro bus in fiamme oggi a Roma. E’ accaduto verso le 14 a viale di Castel Porziano, all’altezza di via Canazei. Lo comunica, via Twitter, Luceverde Roma, sottolineando che il ”traffico è rallentato”. L'articolo Roma, un altro bus in fiamme sembra essere il primo su Meteo Web.

Carmen Di Pietro sul Bus in fiamme a Roma : il racconto choc : Carmen Di Pietro: il pericolo sul bus andato in fiamme Sono trascorse poche ore dall’incidente che ha visto protagonista la capitale italiana, dove un bus ha letteralmente preso fuoco. Fortunatamente nessuno dei passeggeri è rimasto ferito in alcun modo, in quanto hanno abbandonato il pullman durante i primi segnali di fumo. Carmen di Pietro, ex concorrente del Grande Fratello Vip, il reality più famoso del piccolo schermo che vede i ...

Roma - autoBus in fiamme in pieno centro. Ferita una commessa : Il rogo in via del Tritone, probabilmente per un corto circuito. L'autista della linea 63 dell'Atac ha messo in salvo i passeggeri. Aperta inchiesta che potrebbe allargarsi ad altri incendi di mezzi ...

ROMA - Bus IN FIAMME IN VIA DEL TRITONE - PIENO CENTRO/ Nono autoBus capitolino che brucia da inizio anno : ROMA, autobus Atac in FIAMME ed esploso a pochi passi da Montecitorio in via del TRITONE: ultime notizie, il video e i primi aggiornamenti. I passeggeri evacuati, CENTRO Capitale paralizzato(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 14:05:00 GMT)

Roma - Bus in fiamme in via del Tritone. L'allarme dei sindacati : 'Un caso al mese' : Dopo la paura, le fiamme e un altro autobus Atac andato a fuoco scatta la polemica. La vettura della linea 63 completamente distrutta dal fuoco alle 10,40 su via del Tritone era del 2003, una vettura ...

Esplode un autoBus a Roma : fiamme in pieno centro : Una tremenda esplosione e poi le fiamme: paura a Roma, dove un bus Atac della linea 63 ha preso fuoco ed è esploso in via Del Tritone, a due passi da via del Corso nel pieno centro della Capitale. Diversi boati hanno fatto tremare le finestre della zona. Il ministro dell’Interno Marco Minniti è sul posto dell’incendio, già spento da tre squadre dei...

Bus Atac in fiamme : Le immagini : Roma – Ecco le immagini del bus della linea Atac che ha preso fuoco in pieno centro città. L'articolo Bus Atac in fiamme: Le immagini proviene da RomaDailyNews.