Bus esploso a Roma | Carmen Di Pietro tra i passeggeri | ' Ho visto l' inferno'

Roma - il passeggero che viaggiava sul Bus esploso a via del Tritone : 'Abbiamo visto il fumo e siamo scappati' : 'Avevo appena preso l'autobus su via del Tritone vicino alla fermata di piazza Barberini quando dopo 20 metri il mezzo ha cominciato a rallentare. Qualche passeggero, che viaggiava sui sedili ...

