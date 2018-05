Buffon | “Juve-Milan sia una festa”

calcioweb.eu

: La Juve che cambia: rinnovi per Barzagli e Chiellini, in bilico Marchisio. Buffon, Asamoah e Lichtsteiner al passo… - forumJuventus : La Juve che cambia: rinnovi per Barzagli e Chiellini, in bilico Marchisio. Buffon, Asamoah e Lichtsteiner al passo… - tuttosport : #Buffon, la gioia dopo gli insulti: «Noi siamo la #Juve» - danmic4 : Mattarella accoglie la juve al quirinale e fa una citazione sugli arbitri. Buffon guardava già il cestino dell'immondizia. -

(Di martedì 8 maggio 2018) “Noi e la Juventus abbiamo il dovere di celebrare la grande festa del calcio. Ilfarà la sua parte e per esperienza diretta lo farà anche la Juventus. Troppo spesso si perdono di vista le reali finalità di questa disciplina, godiamoci la festa e facciamo divertire i milioni tifosi che ci guarderanno”. Sono le parole del capitano delLeonardo Bonucci in occasione della visita al Quirinale dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, alla vigilia della finale di Coppa Italia tra i bianconeri a il. “Ringrazio lei e tutti i presenti, compresi i miei avversari per i quali nutro ancora un grande affetto -aggiunge Bonucci-. Voglio raccontare un episodio che mi ha colpito in questo ultimo weekend. Ho avuto il piacere di conoscere Ermanno, un ragazzo di vent’anni affetto da sindrome di Down, che ha voluto partecipare con dolcezza e commovente spontaneità a ...