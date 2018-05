Buffon | col Milan non si parte favoriti

Grande Fratello 15 - tutti contro Aida : “Aborto ca**** da un cervello malato” - “Ti sfondo - sei ridicola - Buffona” : Il ciclone Aida Nizar ha ufficialmente travolto il Grande Fratello 15. Alla concorrente spagnola, con ben tre reality all’attivo nel Paese iberico, sono bastate 48 ore di permanenza nella Casa più spiata di Canale 5 per cambiare gli equilibri e scatenare l’ira degli altri inquilini. Il suo arrivo, così esuberante e sopra le righe, ha fatto sin da subito arrabbiare il resto del cast che si è schierato compatto contro di lei. Prima è ...

Juventus - contestazione tifosi a Vinovo/ Cori ultrà dopo il ko col Napoli : "Ora fuori i **". Buffon - Dybala... : Juventus, contestazione tifosi a Vinovo, corì ultrà dopo il ko di domenica sera contro il Napoli di Maurizio Sarri: "Ora fuori i ***". Dybala, Marchisio e Buffon...(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 16:29:00 GMT)

Collera dietro la grafia di Buffon : Dall"analisi del portiere della Juventus e della Nazionale, Gigi Buffon, emerge una struttura dinamica, basata su un temperamento sanguigno-collerico, per cui le sue azioni, non solo calcistiche, ma anche relazionali e affettive, sono immediate e non sempre ponderate. Egli sa esercitare il controllo, ma la foga è presente e lo pone sempre alla ricerca della vittoria (vedi lettere grandi e marcate). Munito di una notevole energia vitale, affronta ...

Calciomercato Juve - colpo di scena su Buffon? Video : Arrivano notizie davvero molto interessanti per quanto riguarda il futuro di Gigi Buffon, che è stato al centro di numerose polemiche dopo le sue dichiarazioni sull'arbitraggio di Michael Oliver nella gara contro il Real Madrid. Dopo l'eliminazione dalla Champions League, causata da un rigore molto dubbio, Buffon ha esaltato il gruppo bianconero con queste parole: Se sono orgoglioso dei miei compagni? Da morire, il dispiacere maggiore è proprio ...

JUVENTUS - ALLEGRI/ "In porta col Crotone gioca Szczesny - Buffon ha avuto una grande carica da Madrid" : JUVENTUS, ALLEGRI: il tecnico bianconero sottolinea come la gara contro il Crotone sia ancora più importante di quella con il Napoli. Le ultime su Miralem Pjanic e Gonzalo Higuain.(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 18:43:00 GMT)

Juventus - Allegri : 'Higuain diffidato? Gioca! Buffon e Chiellini a riposo. Napoli? Più decisiva col Crotone' : Pochi giorni per metabolizzare il successo sulla Sampdoria, che la Juventus torna subito in campo insieme a tutta la Serie A per l'ultimo turno infrasettimanale. Sulla strada dei bianconeri c'è il ...

Il caso Buffon e il senso di essere capitani : parlano Nicola Fiore e Giuliano Felice : Uno è milanista, l'altro è juventino. Uno è un centrocampista offensivo dalla classe sopraffina, l'altro è un difensore duttile tutto cuore e grinta. Uno è un leader tecnico e silenzioso, l'altro è ...

Juventus - Allegri difende Buffon : 'non lo condanno - a chi lo accusa consiglio un... corso di psicologia' : Sfido qualunque persona al mondo a non avere una reazione, altrimenti ci vuole un corso di psicologia per quelli che non capiscono. A freddo ci vuole la calma, l'altra sera sfido chiunque a non avere ...

Bravi Buffon e Agnelli - era ora di dirne quattro alla Uefa : Collina ora vada via! : Ovviamente dire che il Real Madrid è il club piu' aiutato al mondo significa scoprire l'acqua calda, soprattutto da parte di noi juventini che la potenza politica madridista avevamo iniziata a ...

“Juve alla pari col Real. Il rigore c’era - però… E Buffon va compreso” : “Juve alla pari col Real. Il rigore c’era, però… E Buffon va compreso” Il direttore commenta l’eliminazione dalla Champions dei bianconeri Continua a leggere

Tacconi : 'Buffon doveva picchiare Oliver. Juve eliminata a tavolino - Collina e il 2000...' : E così hanno apparecchiato la tavola per servire questa beffa: così non si fa, è un grave danno di immagine per il calcio in tutto il mondo. OLIVER - 'Rivedendo gli episodi faccio fatica a non capire ...

Juve - esplosione Buffon. E il web si scatena - fra difensori e colpevolisti... : Uno sfogo durissimo . Perché proferito dal capitano, seppure uscente, dell'Italia e della Juve, in un momento di tensione massima, ma davanti al mondo intero proprio perché il palcoscenico è quello della Champions League, delle semifinali del più importante torneo continentale. Obiettivo dello strale del portiere bianconero l'arbitro inglese ...

Buffon : 'Germania-Italia e col Real la sfide più belle' : 'Germania-Italia del Mondiale 2006 e' certamente la partita piu' bella della mia carriera. Poi ci metto le sfide contro il Real Madrid sia del 2003 che del 2015, quindi l'esordio del Parma contro il ...

Valentino Rossi a Buffon : 'Non ascoltare gli invidiosi - continua come me!' : Valentino Rossi dice la sua sul futuro di Gigi Buffon. Il motociclista di Tavullia ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport : 'Buffon deve continuare assolutamente. Se ha voglia. Penso che lui lo sappia se può essere ancora al top. C'è tanta invidia nei nostri confronti? Sì. Secondo me dà più gusto ed è più facile ...