Buffon | ' Bella la finale di Coppa Italia dopo 20 anni'

La serie A non è bella perché incerta e le battute su Buffon hanno rotto le palle : Londra. Vi conosco, e so cosa state pensando e dicendo, dopo domenica sera. Ho molti amici italiani (sì, sembra “ho molti amici gay”, ma è diverso, almeno credo) che mi mandano fastidiosi whatsapp per ripetermi che la serie A è di nuovo il campionato più bello del mondo perché è l’unico a essere rimasto davvero appassionante in Europa, con la lotta per il titolo ancora aperta a quattro giornate dalla fine. Altro che Premier League, mi dicono i ...