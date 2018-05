Juventus e Milan da Mattarella : “Aiutate gli arbitri”/ Buffon : “L’Italia non può essere un paese mediocre" : Juventus e Milan da Mattarella: “Aiutate gli arbitri”. Buffon: “L’Italia non può essere un paese mediocre". Il capitano rossonero, Bonucci: "Che domani sera sia solo una festa"(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 17:40:00 GMT)

Buffon a Mattarella : "L'Italia non può essere mediocre" : Roma, 8 mag. - , AdnKronos, - "Non è compito mio entrare nel merito della politica, quello che le chiedono tutti gli italiani è di renderci orgogliosi e di avere fiducia per un futuro migliore sotto tutti i punti di vista. Lo meritiamo noi italiani per la storia che abbiamo.

Buffon a Mattarella : “L’Italia non può essere mediocre” : Roma, 8 mag. – (AdnKronos) – “Non è compito mio entrare nel merito della politica, quello che le chiedono tutti gli italiani è di renderci orgogliosi e di avere fiducia per un futuro migliore sotto tutti i punti di vista. Lo meritiamo noi italiani per la storia che abbiamo. L’Italia non può essere una nazione mediocre”. Lo ha detto il portiere e capitano della Juventus, Gianluigi Buffon, rivolgendosi al Capo dello ...

Buffon a Mattarella : "L'Italia non può essere mediocre" : "Non è compito mio entrare nel merito della politica, quello che le chiedono tutti gli italiani è di renderci orgogliosi e di avere fiducia per un futuro migliore sotto tutti i punti di vista. Lo meritiamo noi italiani per la storia che abbiamo.

Buffon a Mattarella : 'L'Italia non può essere un paese mediocre' : 'L'Italia non può essere una nazione mediocre e per questo ci affidiamo a una persona come lei': lo ha detto il capitano della Juventus, Gianluigi Buffon, parlando al Quirinale durante l'incontro ...