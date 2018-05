Brasile | la first lady si tuffa in acqua e salva il cane

ilgiornale

(Di martedì 8 maggio 2018) Marcela, moglie del presidente delMichel Temer, si è gettata in, perre il suoche,tosi in un lago, non era più in grado di ritornare a riva.Era il 22 aprile, quando lapasseggiava nei giardini del Palacio de la Alvorada, la residenza ufficiale del presidente brasiliano. Era in compagnia del figlio, Michelzinho e del loroPicoly, un Jack Russel, che accompagna la famiglia dal 2016. Sembra che il cagnolino, attirato dalle anatre, sia entrato inma, una volta arrivato in mezzo al laghetto del parco, non riusciva a ritornare a riva. Marcela avrebbe quindi chiesto a un'agente della scorta presidenziale, la Gabinete de segurança institucional, di andare a recuperare il cagnolino, ma la donna si è rifiutata.Lanon ci ha pensato due volte e si è gettata nel laghetto, raggiungendo Picoly e portandolo in salvo, all'asciutto. ...