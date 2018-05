Borse in rosso | Milano giù con le banche Lo spread sale verso 130

Borse in rosso guardano a tensioni in Medio Oriente : Teleborsa, - Si chiude in rosso la seduta finanziaria delle principali Borse europee, sulla scia delle tensioni geopolitiche tra la Russia e gli Stati Uniti per la Siria. Dopo gli attacchi russi al ...

GUERRA COMMERCIALE CINA-USA - Borse IN ROSSO/ Dazi - Pechino sfida Washington : "Non abbiamo paura" : GUERRA COMMERCIALE CINA-USA, BORSE in ROSSO: nuove schermaglie tra Pechino e Washington tra Dazi e contro-Dazi, con i future di Wall Street in perdita(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 12:48:00 GMT)

Borse europee in profondo rosso. A Milano giù gli automotive : Un dato, questo, che potrebbe contribuire ad un eventuale inasprimento della politica monetaria da parte della Banca Centrale Europea . L'attenzione si sposta ora oltreoceano, dove sono in arrivo i ...

Borse europee in profondo rosso. A Milano giù gli automotive : Nessun segnale di ripresa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee , che accentuano le perdite a metà seduta . Driver al ribasso sono ancora una volta i timori per una guerra commerciale ...

Borse ostaggio della guerra sui dazi - Europa in rosso : Anche oggi il listino peggiore è Francoforte -1,6%, espressione dell'economia più sensibile agli scambi commerciali. Perdite sensibili a Parigi -0,7 e Madrid -0,8%. Fuori dall'area euro in rosso ...

Borse asiatiche in rimonta dopo un avvio in rosso : Teleborsa, - Prevale il segno più tra le principali Borse asiatiche , che rimbalzano dopo un avvio negativo grazie ai segnali di distensione dal fronte geopolitico . dopo lo storico incontro a Pechino ...

Borse europee in rosso. Pesa il crollo dei tech a Wall Street : Facebook e co. accusano le conseguenze dello scandalo Cambridge Analytica e le piazze asiatiche soffrono per la guerra dei dazi tra Cina e Stati Uniti. Euro sotto quota 1,24 dollari Scandalo Facebook, ...

Le Borse Ue chiudono in rosso nonostante Wall Street - pesano le tensioni geopolitiche : MILANO - I mercati europei non riescono a recuperare dopo le vendite di venerdì scorso generate dall'annuncio di Donald Trump di dazi verso la Cina: l'andamento delle Borse del Vecchio continente si ...

Borse in rosso - spettro di una guerra commerciale. Anche Wall Street negativa : In Europa Piazza Affari limita i danni (-0,49%), Francoforte la peggiore (-1,8%). Per Wall Street la peggior settimana da gennaio 2016: S&P500 e Dow Jones in calo di oltre il 5%, Nasdaq 100 di oltre il 7 per cento. In rialzo il petrolio per la tensione Usa-Iran, Brent torna sopra 70 dollari...

I dazi Usa mandano a picco le Borse : Tokyo -4 - 5% - l'Europa apre in rosso : Vanno a rotoli le Borse asiatiche per i timori di una guerra commerciale, dopo agli annunci dell'amministrazione Trump degli enormi dazi sulle importazioni cinesi e la conseguente reazione di Pechino, ...

Accordo su Brexit - vola la sterlina. Borse in rosso - crolla Wall Street in attesa della Fed : Dall'Istat si registrano due segnali di raffreddamento per l'economia italiana: a gennaio calano sia la produzione industriale che il commercio con l'estero . In Oriente, come visto, gli scambi si ...

Borse Europa in rosso - Francoforte -1 - 1% : ANSA, - MILANO, 19 MAR - Borse europee in deciso calo dopo i primi scambi. La peggiore è Francoforte, che perde l'1,2%, seguita da Londra, che è in calo dell'1%, e Parigi, che scende dello 0,98%. Male ...