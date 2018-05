Borsa | Milano chiude a -1 | 64%

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : chiusura a -1 - 64% - Unicredit a -3 - 17% (8 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI affronta l'incertezza politica ITALIANA. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 17:39:00 GMT)

Borsa Milano estende calo - aumenta spread Btp tra realizzi e timori... : Piazza Affari estende ilribasso di inizio giornata e si allarga lo spread tra debitoitaliano e tedesco, con i trader che sottolineano da un lato lacrescente preoccupazione per la situazione politica e dall'altroricordano l'andamento particolarmente positivo del mercatoitaliano da inizio anno che rende fisiologica una correzione.

Borsa : Milano -2% - stallo governo e prese beneficio : Non si arresta la discesa di Piazza Affari che cede il 2%, fra le prese di profitto dopo i massimi toccati nei giorni scorsi e lo stallo sulla formazione del governo, con l'ipotesi di ritorno al voto. ...

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Saipem a +1 - 9% - Banco Bpm a -2 - 7% (8 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI affronta l'incertezza politica ITALIANA. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 10:19:00 GMT)

Borsa : Milano scende ancora con Italgas : ANSA, - Milano, 8 MAG - Dopo un'apertura in rosso, Piazza Affari continua a scendere. Il Ftse Mib lascia sul terreno lo 0,58%, appesantita da Italgas , -2,8%, , che ha presentato i dati della ...

Borsa : Milano apre in rosso - -0 - 2% - : ANSA, - Milano, 8 MAG - Apertura in rosso per Piazza Affari. L'indice Ftse mib ha avviato le contrattazioni in calo dello 0,23% a 24.488 punti.

Borsa - Milano apre in ribasso : Ftse Mib perde lo 0 - 24% : Apertura in calo per la Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib perde lo 0,24% a 24.484,66 punti e il Ftse All-Share cede a sua volta lo 0,24% a 26.820,76 punti. Avvio in ribasso anche per Francoforte, con ...

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari di fronte all'incertezza politica (8 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI affronta l'incertezza politica ITALIANA. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 04:18:00 GMT)

Borsa : Milano in rialzo non teme politica : ANSA, - Milano, 7 MAG - La Borsa di Milano , +0,8%, chiude in rialzo nonostante lo stallo politico per la formazione del nuovo governo e la richiesta di elezioni anticipate da parte di alcuni partiti. ...

Borsa Milano continua trend positivo nonostante impasse politica - ... : 'Le borse prezzano zero la crisi politica. Dopo l'esempiodella Spagna e della Germania i mercati sembrano ormai abituatia questo genere di tensione e proseguono quasi per inerzia',commenta un trader. ...

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : chiusura a +0 - 86% - Ferrari a +3 - 73% (7 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI inizia una nuova settimana, ma senza particolari dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 17:39:00 GMT)