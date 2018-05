Borsa di Tokyo in rialzo | Nikkei guadagna 0 | 18%

Borsa di Tokyo apre invariata - -0 - 14% - : ANSA, - Tokyo, 8 MAG - La Borsa di Tokyo avvia gli scambi all'insegna della cautela, con gli investitori che attendono la decisione del presidente Usa Donald Trump sull'accordo nucleare con l'Iran. L'...

Borsa. Tokyo apre inviata a -0 - 14% : 03.47 La Borsa di Tokyo avvia gli scambi all' insegna della cautela, con gli investitori che attendono la decisione del presidente Usa Donald Trump sull'accordo nucleare con l'Iran. L'indice Nikkei segna una variazione appena negativa dello 0,14%, a quota 22.435,90. Sul mercato valutario la divisa nipponica è stabile sul dollaro, poco sotto un livello di 109, e a un valore di 130sulla moneta unica.

Borsa di Tokyo quasi piatta - Nikkei perde 0 - 03% : Borsa di Tokyo quasi piatta, Nikkei perde 0,03% – Dopo la cosiddetta “settimana dorata”, tre giorni di festa in Giappone, la Borsa di Tokyo apre la settimana chiudendo quasi piatta. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, cominciata in territorio positivo e proseguita in deciso ribasso per recuperare in chiusura, ha registrato 22.467,16 punti, con una perdita di appena 5,62 punti, pari allo ...

Borsa - Tokyo apre poco variata a +0 - 17% : 03.08 La Borsa di Tokyo avvia le contrattazioni poco variata dopo la lunga pausa festiva della cosiddetta 'golden week', la scorsa settimana, e malgrado i consistenti guadagni messi a segno a Wall Street, con i segnali incoraggianti dalla tecnologia. L'indice Nikkei avanza appena dello 0,17%, a quota 22.510,57. Sul mercato valutario lo yen si mantiene stabile sul dollaro a 109,10, e sull'euro a un livello di 130.50.

Borsa di Tokyo anche oggi chiusa per festività : Borsa di Tokyo anche oggi chiusa per festività – La Borsa di Tokyo anche oggi è rimasta chiusa per celebrare il “giorno verde”, nel secondo giorno della cosiddetta settimana dorata, che prosegue fino a sabato. Mercoledì, la Borsa di Tokyo aveva chiuso in ribasso. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta, cominciata in territorio positivo, aveva registrato 22.472,78 punti, con una perdita di 35,25 punti, pari ...

Borsa di Tokyo in ribasso - Nikkei perde 0 - 16% : Borsa di Tokyo in ribasso, Nikkei perde 0,16% – La Borsa di Tokyo ha chiuso oggi in ribasso. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, cominciata in territorio positivo, ha registrato 22.472,78 punti, con una perdita di 35,25 punti, pari allo 0,16 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.568,19 punti, il livello più alto della giornata, scendendo in mattinata fino a 22.426,55 punti, il livello più ...

Borsa di Tokyo in rialzo - Nikkei guadagna 0 - 18% : Borsa di Tokyo in rialzo, Nikkei guadagna 0,18% – La Borsa di Tokyo oggi ha chiuso in rialzo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta, cominciata in territorio negativo, ha registrato 22.508,03 punti, con un guadagno di 40,16 punti, pari allo 0,18 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.453,43 punti, scendendo un quarto d’ora dopo fino a 22.411,43 punti, il livello più basso della giornata, e ...