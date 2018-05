Borgo d' Ale | furto in pieno centro nella notte

Monteruga : il Borgo fantasma nel cuore del Salento [GALLERY] : 1/7 ...

Toscana : A Prato villaggio ecologia spirituale - partito recupero antico Borgo : Palermo, 30 apr. (AdnKronos) – “E’ partita una grande avventura: far rinascere un antico borgo, immerso in boschi di castagni secolari, per creare un’oasi di spiritualità e cura della persona, e costruire un hospice in cui accompagnatori e accompagnati praticano la meditazione”. Il borgo TuttoèVita (http://www.tuttovita.it) nascerà su un villaggio abbandonato, immerso nel silenzio e nel verde, a Mezzana, sui monti ...

Toscana : A Prato villaggio ecologia spirituale - partito recupero antico Borgo (2) : (AdnKronos) – Diversi i testimonial che supportano il progetto tra cui il musicista e regista Franco Battiato, Monsignor Vincenzo Paglia, Presidente della Pontifica Accademia della vita, Beniamino Santarlasci, Medico e parnàs della Comunità Ebraica fiorentina, Jaya Murthy, induista brahmina, scrittrice, Hamdan Al Zeqri, Yemenita, Mediatore interculturale, referente dialogo interreligioso comunità islamica.Attraverso il sito ufficiale di ...

Parco Nazionale dell’Aspromonte : si “illumina” Precacore - Borgo antico di Samo : L’Accordo di Programma tra Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte e Amministrazione Comunale, siglato con l’obiettivo del recupero architettonico, della messa in sicurezza della rupe e della valorizzazione culturale di Precacore, “centra” un altro importante risultato. L’antico borgo, infatti, ha vinto il buio dei decenni riconquistando la luce grazie ad un innovativo impianto di illuminazione a risparmio energetico. Alla suggestiva cerimonia di ...

A FinalBorgo va in scena lo spettacolo teatrale "Otto persone e un mistero" : Il 5 maggio alle ore 21 va in scena a Finalborgo. Auditorium del Complesso di S. Caterina, un racconto fuori dal tempo, inscenato da giovani artistidal titolo "Otto persone e un mistero". È inverno. ...

Bologna - torna Borgosalus - il Festival nazionale del benessere : «Chi fa parte del mondo dello sport sa quanto è importante la prevenzione " aggiunge Filippo Diaco , presidente provinciale Acli Bologna ", per questo la manifestazione abbina le attività fisiche ...

Borgo dei Borghi 2018 - vince Gradara. La classifica finale : L'elenco completo dei Borghi finalisti. Premiato il paesino marchigiano celebre per la storia d'amore tra Paolo e Francesca