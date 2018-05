Bonucci sulla differenza tra Milan e Juve | ' Qui mi hanno dato valori importanti'

Bonucci-Romagnoli - il Milan può contare sulla coppia di centrali più forte del campionato : Finalmente il vero Bonucci, finalmente il vero Romagnoli. Il Milan è reduce dall’entusiasmante qualificazione in finale di Coppa Italia, successo dopo i calci di rigore contro la Lazio per la squadra di Gennaro Gattuso, adesso l’ultimo atto contro la Juventus con l’intenzione di alzare un trofeo in stagione. Importanti obiettivi anche in campionato ed Europa League, i rossoneri possono pensare anche al quarto posto che vale la ...