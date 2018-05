Bollette | 9 italiani su 10 non conoscono i propri consumi

Bollette non pagate? Il sogno è già realtà per 20mila italiani : L'idea geniale è di Cristiano Bilucaglia, talentuoso ingegnere biomedico e informatico piemontese, pluripremiato da consumatori e imprenditori, già distintosi nell'economia del Belpaese per aver ...

Bollette non pagate? Il sogno è già realtà per 20 mila italiani : L'idea geniale è di Cristiano Bilucaglia, talentuoso ingegnere biomedico e informatico piemontese, pluripremiato da consumatori e imprenditori, già distintosi nell'economia del Belpaese per aver ...