Bimba muore soffocata da acino d' uva

Bimba di tre anni muore soffocata da un acino d’uva : Una Bimba di tre anni di Vimercate (Monza) è morta soffocata, presumibilmente da un acino d’uva, dopo essere stata trasportata in ospedale lunedì sera. La piccola, a quanto si è appreso, sarebbe arrivata in ospedale a Vimercate già priva di sensi. Stabilizzata, è stata poi trasferita al Buzzi di Milano dove è morta in serata. Al momento non è stata disposta l’autopsia sul suo corpicino. I genitori, solo per atto dovuto e ricostruire ...

La mamma prega - la figlia cade dalla finestra : muore la Bimba di un anno a Trento : La mamma prega e la figlia di un anno e mezzo cade dalla finestra e muore. La tragedia si è consumata ieri a Trento durante una festa in un appartamento al civico 4 di via Caio Valerio Mariano nel quartiere Piedicastello. Ayan, la nome della piccola bambina nata da una famiglia pakistana, mentre stava giocando con altri piccoli pare abbia trovato un appoggio per arrampicarsi sulla finestra cadendo nel vuoto da un'altezza di dodici metri. ...

Bimba di 12 anni precipita dal quarto piano della sua casa e muore sul colpo : la piccola si sarebbe suicidata : Choc a Catanzaro. Una Bimba di 12 anni è morta dopo essere precipitata dal quarto piano della sua abitazione. Sul posto dove è avvenuta la tragedia è intervenuta un'ambulanza...