“Bevete | è acqua santa” Follia in casa | costringe i parenti a bere | poi l’assurda

“Bevete - è acqua benedetta” - ma dentro c’è il cianuro : uccide la compagna e il figlio di due anni : Tragedia in Argentina, dove Franco Rodrigo Gaspar Cinco, giornalista di 28 anni, è stato condannato all'ergastolo per la morte della compagna e del figlio di lei di soli 2 anni: aveva dato loro dell'acqua che aveva definito "benedetta", ma che in realtà conteneva cianuro. "Quel bambino era un ostacolo alla sua relazione".Continua a leggere