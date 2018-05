“Bevete | è acqua benedetta” | ma dentro c’è il cianuro | uccide la compagna e il figlio di

fanpage

(Di martedì 8 maggio 2018) Tragedia in Argentina, dove Franco Rodrigo Gaspar Cinco, giornalista di 28 anni, è stato condannato all'ergastolo per la morte dellae deldi lei di soli 2 anni: aveva dato loro dell'che aveva definito "benedetta", ma che in realtà conteneva. "Quel bambino era un ostacolo alla sua relazione".