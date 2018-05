Berlusconi | Nessun appoggio esterno a un governo M5s-Lega | non accettiamo veti

Lega e Di Maio in pressing su BerlusconiMa Forza Italia : 'Nessun passo indietro' : ... che ha annunciato la nascita di un 'governo di tregua' vista l'incapacità dei partiti di formare una maggioranza politica, le trattative per evitare il voto anticipato sono ancora in alto mare. L'...

Nessun accordo nel centrodestra - restano distanze Berlusconi-Salvini : Nessun accordo al termine del vertice del centrodestra tenutosi a Palazzo Grazioli. restano infatti le distanze tra il leader della Lega e quello di Forza Italia: meglio il voto che un governo del ...

PAOLO SORRENTINO - LORO 2 : IL SECONDO FILM SU SILVIO Berlusconi / "Non volevo puntare il dito contro nessuno" : PAOLO SORRENTINO torna al cinema con LORO 2, il SECONDO FILM su SILVIO BERLUSCONI: le dichiarazioni del regista e degli attori Elena Sofia Ricci e Toni Servillo.(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 08:40:00 GMT)

Governo M5s-Pd - Salvini : “Pronti a scendere in piazza”/ Abbraccio con Berlusconi : “Nessuno ci dividerà” : Governo M5s-Pd, Renzi verso il no: l'ex segretario propenso a rifiutare ogni tipo di trattativa. Intanto nel centrodestra Salvini continua a lanciare frecciate a Berlusconi(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 22:00:00 GMT)

Berlusconi e Salvini a Trieste<br>"Nessuno dividerà il Centrodestra" : Silvio Berlusconi e Matteo Salvini si dimostrano più uniti che mai. Ieri sera, terminata la campagna elettorale in Friuli-Venezia Giulia in vista delle elezioni di domani, 29 aprile 2018, il leader della Lega e quello di Forza Italia si sono ritrovati in un bar in piazza dell'Unità d'Italia a Trieste per festeggiare dopo una giornata di comizi e interventi.Lì, stando a quanto riferisce il quotidiani La Repubblica - al momento non esistono ...

L'abbraccio tra Salvini e Berlusconi all'Harry's Bar di Trieste : "Nessuno ci dividerà" : Dopo aver chiuso la campagna elettorale separatamente Silvio Berlusconi e Matteo Salvini si incontrano all'Harry's Bar, in Piazza dell'Unità d'Italia a Trieste, in tarda serata.Abbracci, risate e un breve colloquio per i leader di FI e della Lega. "Il centrodestra è unito, nessuno lo dividerà", sono state le parole, a quanto si apprende, di Berlusconi, seduto al tavolo con tutta la delegazione parlamentare azzurra che lo ha ...

