Berlusconi ha fatto saltare l' ultimo tentativo di un governo Lega-M5s 

Governo - Berlusconiani e renziani contro Di Maio : “Non dividerà il centrodestra” - “Abbiamo fatto bene a far saltare intesa” : Di Maio ancora oggi ha ripetuto che i “sabotatori” per un possibile Governo sono stati Forza Italia da una parte e Partito Democratico dall’altra. Di sicuro c’è che, in attesa del vertice del centrodestra a Palazzo Grazioli, a scatenarsi contro le parole del capo politico dei Cinquestelle che ha fatto l’ultima offerta a Matteo Salvini ci sono proprio i parlamentari forzisti e renziani. Da una parte i berlusconiani ...

Gigi Moncalvo su Il Fatto : 'Matteo Salvini non può mollare Silvio Berlusconi'. Esplonde la rabbia di Ghedini : Il Fatto Quotidiano persevera anche quest'oggi nella continua opera di diffamazione del presidente Berlusconi. Le dichiarazioni di Moncalvo sono frutto di una assurda fantasia già più volte smentita. ...

Governo - Gozi (Pd) : “Dialogo con M5s? Impossibile. AntiBerlusconismo ha fatto male al Paese e alla sinistra” : “Dialogo tra Pd e M5s? Sono contrario soprattutto sulla scelta di fondo, perché io non ritengo possibile un accordo di Governo solido, affidabile per l’Italia, con i 5 Stelle. Usciamo dai tatticismi e dalle buone maniere, che non servono a nulla in questa fase politica”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Radio Radicale dal sottosegretario Pd Sandro Gozi. “Si decide di avviare un dialogo se c’è la forte volontà di trovare un ...

Mediaset nel 2017 torna all’utile : 90 - 5 milioni di euro | Pier Silvio Berlusconi : “Soddisfatto - usciamo da momento buio” : Mediaset nel 2017 torna all’utile: 90,5 milioni di euro | Pier Silvio Berlusconi: “Soddisfatto, usciamo da momento buio” Il gruppo di Cologno ha registrato ricavi a 3,63 miliardi Continua a leggere

Governo - Berlusconi : “M5s? A Mediaset li prenderei per pulire i cessi. Gente che non ha mai fatto nulla nella vita” : “E’ Gente che non ha mai fatto nulla nella vita: nella mia azienda li prenderei per pulire i cessi”. Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un comizio a Casacalenda, seconda tappa del suo giro in Molise. L’ex premier ha quindi attaccato il capo politico dei 5 stelle: “Di Maio ha una buona parlantina, non posso negarlo, ma non ha mai combinato niente di buono per sé, per la sua famiglia, per il Paese. Non ...

Elisabetta Casellati - le proposte a Luigi Di Maio che hanno fatto saltare tutto : rabbia di Matteo Salvini - lo zampino di Berlusconi? : Le consultazioni di Elisabetta Casellati , pare ormai certo, si chiudono con un nulla di fatto: a breve, la premier incaricata riferirà a Sergio Mattarella . Di sicura, però, c'è la rabbia della Lega ...

Berlusconi - con quella pagliacciata al Quirinale ha fatto come chi bestemmia in chiesa : Da quando ha cominciato ad avere tanti soldi Silvio Berlusconi si è autoconvinto che l’averli si traduce automaticamente in tanto potere. Sostanzialmente non è difficile capire che ha ragione. Benché questo non sia scritto in nessuna legge e tantomeno in nessuna Costituzione democratica, è una regola non scritta che quasi tutti rispettano, e chi non lo fa è considerato uno “spostato”, uno che non sa stare al suo posto. E’ ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 aprile : Nodo governo. Berlusconi insiste : “Basta veti” : Stallo Ultimatum del Colle a Salvini. Dopo si “esplora” (e si vota) Mattarella dà 4 giorni al leader del Carroccio sulla grana B. Poi si punterebbe direttamente su un “tecnico” che porti alle urne di Fabrizio d’Esposito Voce del verbo delinquere di Marco Travaglio Tutto immaginavamo nella vita, fuorché di dover spiegare proprio a Niccolò Ghedini il nostro titolo di ieri: “Il Delinquente umilia Salvini, insulta i 5Stelle e spera nel Pd”. ...

Berlusconi - l’avvocato Ghedini contro il Fatto : “Sconfina nella contumelia”. Ma delinquente lo hanno definito i giudici : “Il delinquente umilia Salvini, insulta i 5Stelle e spera nel Pd”. L’avvocato, Niccolò Ghedini, storico difensore di Silvio Berlusconi, e rieletto con Forza Italia alle ultime elezioni, minacci azione contro il Fatto Quotidiano: “I toni e i contenuti della critica politica possono essere più aspri e severi che non nella normale dialettica come da sempre, e giustamente, riconosciuto dalla normativa e dalla giurisprudenza. ...

Governo - Di Battista (M5s) : “Di Maio fa quello che avrei fatto io”. Poi picchia duro su Berlusconi e Salvini : “Luigi sta facendo il massimo, sta facendo quello che io avrei fatto”. Lo ha detto Alessandro Di Battista al Festival del giornalismo di Perugia, a proposito della linea tenuta dal leader M5S Di Maio nelle trattative per la formazione del Governo. “Questi di Fora Italia dicono ‘riconoscete Berlusconi’. Mi date una foto segnaletica e io forse lo riconosco, perché è un condannato incandidabile e ineleggibile”. ...

Il Fatto Quotidiano lo definisce “Delinquente” - Silvio Berlusconi querela il giornale : Questa mattina, il Fatto Quotidiano ha aperto l'edizione giornaliera titolando, con riferimento a Silvio Berlusconi, "Il delinquente umilia Salvini, insulta i 5 Stelle e spera nel Pd". Nicolò Ghedini, storico legale dell'ex cavaliere, ha annunciato azioni legali nei confronti del giornale.Continua a leggere

Berlusconi querela il Fatto : 'delinquente è inaccettabile' : ... insulta Salvini e sperza nel Pd' 'I toni e i contenuti della critica politica possono essere più aspri e severi che non nella …

La Casellati : “Berlusconi non ha fatto la guerra a tutti i giudici”. Solo a quelli che non è riuscito a comprare : www.forum.spinoza.it L'articolo La Casellati: “Berlusconi non ha fatto la guerra a tutti i giudici”. Solo a quelli che non è riuscito a comprare proviene da Il fatto Quotidiano.

Senato - Casellati : “Io orgogliosamente Berlusconiana. L’ex Cavaliere non ha mai fatto la guerra all’intera magistratura” : “Io il braccio armato del berlusconismo contro i giudici? Non potevo esserlo, perché Berlusconi non ha mai fatto la guerra all’intera magistratura“. La presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati fa il suo esordio, da presidente del Senato, a Porta a porta. E lei, definita la “marescialla” del leader di Forza Italia, non solo ribadisce di essere “orgogliosamente berlusconiana”, ma va oltre e dice: ...