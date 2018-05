Berlusconi e la possibile lezione da statista per il bene dell' Italia

Blastingnews

: Non esiste alcuna probabilità che un governo neutro (tecnico?) abbia la fiducia del #M5S. Gli italiani il 4 marzo h… - ManlioDS : Non esiste alcuna probabilità che un governo neutro (tecnico?) abbia la fiducia del #M5S. Gli italiani il 4 marzo h… - luigidimaio : Non è possibile nessun governo del cambiamento con Berlusconi e il centrodestra. Salvini ha cambiato idea e si è pi… - PediciniM5S : Non è possibile nessun governo del cambiamento con #Berlusconi e il centrodestra. #Salvini si è piegato a lui solo… -

(Di martedì 8 maggio 2018) La Lega, attraverso Giancarlo Giorgetti, ha rotto gli indugi e ha chiesto a Forzail via libera per la nascita di un governo con il M5S - come riporta l'Ansa - scongiurando così l'ipotesi di un esecutivo neutrale avanzata dal presidentea Repubblica, Sergio Mattarella, nel tardo pomeriggio di lunedì. In alternativa al governo neutrale il Capoo Stato ha dato le elezioni subito, magari già a luglio, il 22 la prima data utile stando agli ultimi conteggi che tengono conto di tutta una serie di adempimenti. La richiesta del Carroccio per Maria Stella Gelmini, capogruppo Forzaalla Camera, è da considerarsi "irricevibile", come riporta l'Ansa, sostenendo che chiedere agli Azzurri un appoggio esterno a un esecutivo Lega-5Stelle è una"domanda malposta" che non può essere accettata. Ma la richiesta si porta con sé anche un'opportunità unica per Silvio: quella di ...